Les Galaxy Buds 3 Pro sont désormais disponibles pour moins de 100€ sur AliExpress, grâce au code promo SS6FR11. Cette offre est à saisir pour les utilisateurs de l'écosystème Samsung, qui pourront profiter d'une qualité sonore soignée et d'un ANC adaptatif performant.

Les Galaxy Buds 3 Pro sont désormais disponibles pour moins de 100€ sur AliExpress, grâce au code promo SS6FR11. Cette offre est à saisir pour les utilisateurs de l'écosystème Samsung , qui pourront profiter d'une qualité sonore soignée et d'un ANC adaptatif performant.

Les Galaxy Buds 3 Pro s'adressent avant tout aux possesseurs de smartphones Samsung Galaxy récents, capables d'activer la totalité des fonctionnalités Galaxy AI embarquées. Les utilisateurs d'autres marques Android pourront néanmoins profiter d'une qualité sonore soignée et d'un ANC adaptatif performant, en acceptant que certaines options avancées restent hors de portée de leur configuration. L'ANC analyse en continu l'environnement pour moduler la suppression de bruit, du mode immersion totale au mode transparence.

Les Galaxy Buds 3 Pro sont dotés de deux haut-parleurs et de trois microphones dédiés, ce qui leur permet de couvrir un large spectre d'usages, notamment l'écoute musicale en qualité Hi-Fi 24 bits, les appels renforcés par le traitement vocal Galaxy AI, et l'ANC adaptatif qui module l'isolation à la volée sans intervention manuelle. Ce système d'isolation bascule fluidement entre immersion totale et mode transparence selon l'environnement détecté, ce qui le rend particulièrement adapté aux utilisateurs qui alternent transports en commun et espaces ouverts.

La certification IP57 couvre l'usage sous la pluie et les séances de sport légères, et l'autonomie de 7 heures par charge, portée à 22 heures avec le boîtier, couvre la grande majorité des journées de mobilité. Comme le précise la fiche produit référencée sur Clubic, l'application Galaxy Wearable offre une personnalisation complète de l'égaliseur, des profils d'écoute et des commandes tactiles.

Les Galaxy Buds 3 Pro restent un choix cohérent pour un utilisateur Samsung, mais leur proposition perd en pertinence pour celles et ceux qui n'exploiteront pas les couches Galaxy AI, réservées aux appareils compatibles de la marque





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