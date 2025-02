Les Frères Lebrun, Une Force de la Nature du Ping-Pong Français

L'histoire se fait à nouveau avec les frères Lebrun dans le monde du ping-pong. Après une élimination rapide de Félix, Alexis a impressionné en atteignant les demi-finales d'un tournoi majeur, propulsant les deux frères dans le top 10 mondial pour la première fois de leur carrière. Cette performance historique marque une nouvelle ère pour le ping-pong français.

L'union fait la force. Depuis qu'ils ont entamé leur carrière sur le circuit professionnel, les frères Lebrun se tirent vers le haut dans une émulation qui pourrait les mener vers les sommets. Quand l'un échoue, l'autre est galvanisé. Cela s'est encore vérifié la semaine passée, lors de leur tournoi de reprise.

Après l'élimination prématurée du cadet Félix, Alexis a survolé le tournoi jusqu'en demi-finale, où il a fini par céder face au meilleur joueur du monde, Lin Shidong, vainqueur du Grand Smash de Singapour. Deux places gagnées pour Gauzy En atteignant ce stade de la compétition dans un tournoi de cette importance (l'équivalent d'un tournoi du Grand Chelem au tennis), et ce pour la première fois de sa carrière, l'aîné de la fratrie Lebrun a gagné quatre positions au classement mondial pour se hisser à la 10e place, rejoignant ainsi son frère Félix (5e) dans le top 10. C'est tout simplement historique. Jamais deux Français ne s'étaient retrouvés en même temps parmi les dix meilleurs joueurs du monde. Sacré champion d'Europe à Linz en octobre, Alexis Lebrun réalise la meilleure progression du top 30 cette semaine (38e, Xue Fei a gagné 15 places) en atteignant le meilleur classement de sa carrière. Simon Gauzy (37e) gagne deux places. Finaliste à Singapour, le Chinois Liang Jingkun (3e) est logiquement repassé devant le Japonais Tomokazu Harimoto (4e) dans le top 5. La saison 2025 du circuit mondial WTT est diffusé en exclusivité sur les chaînes Twitch et YouTube de RMC Sport





