Les frères Bacuna, pont entre Curaçao et les Pays-Bas

Leandro et Juninho Bacuna, nés à Groningue, sont les stars de l'équ nationale de Curaçao. Leur histoire illustre le lien entre l'île caribéenne et sa diaspora aux Pays-Bas, jusqu'à la qualification historique pour la Coupe du Monde 2026.

Les frères Leandro et Juninho Bacuna , nés à Groningue aux Pays-Bas , sont devenus les figures emblématiques de l'équipe nationale de Curaçao . Leur parcours illustre le lien fort entre l'île caribéenne et sa diaspora aux Pays-Bas .

Grandis dans le nord des Pays-Bas, ils ont imprégné leur enfance de la culture curacienne transmise par leurs parents, tout en évoluant dans un environnement néerlandais typique. Le city stade de la rue d'Ypemaheerd à Groningue, où ils jouaient petits, est devenu un lieu mythique pour la communauté locale. Ce terrain, situé entre un complexe sportif et un magasin hard discount, a vu naître leur talent et leur esprit compétitif.

Leurs voisins et amis d'enfance se souviennent de leur supériorité technique et de leur volonté de gagner. Puis, après avoir débuté au sein du Velocitas 1897 au Stadion Stadspark, ils ont intégré les rangs professionnels en Europe avant de choisir de représenter Curaçao, le pays d'origine de leurs parents.

En novembre 2025, Curaçao, île de 150 000 habitants où le baseball domine, a réalisé un exploit historique en se qualifiant pour la Coupe du Monde, devenant la plus petite nation jamais parvenue à ce stade. Un succès collectif où les joueurs issus de la diaspora néerlandaise, et particulièrement les frères Bacuna, ont joué un rôle central. Leandro, capitaine, et Juninho, créatif, sont devenus des leaders rassembleurs, aussi bien dans le vestiaire qu'avec les supporters.

Leur influence s'étend jusqu'aux réseaux sociaux, où leurs chants et danses ambiancent la nation. Après la qualification acquise en Jamaïque, ils ont été les héros de la parade à Curaçao. Juninho a même collaboré avec un chanteur d'Aruba, autre ancienne colonie néerlandaise, pour composer l'hymne officiel, renforçant ainsi le sentiment d'unité régionale.

Leur histoire se nourrit d'une identité hybride : tout en parlant le papiamento, langue créée par les esclaves de Curaçao, à la maison, ils ont appris le néerlandais à l'école. Leur père John, également footballeur, a transmis la passion du ballon rond. Les frères Bacuna incarnent ainsi un pont entre deux mondes, symbolisant la force de la diaspora et la fierté d'une petite île qui a su créer une surprise planétaire dans le monde du football





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