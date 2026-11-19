Les Francofolies de La Rochelle inaugurent La Grande Semaine Éducation du 23 au 27 novembre. Découvrez la programmation dédiée aux pratiques artistiques amateurs et éducatives.

Les Francofolies de La Rochelle confirment leur engagement envers l'éducation artistique en lançant la deuxième édition de La Grande Semaine Francofolies Éducation. Cet événement culturel majeur se déroulera du 23 au 27 novembre prochain dans la ville charentaise. Cette initiative vise à promouvoir les projets d'éducation artistique et culturelle pour un large public.

Programmation centrée sur la création et l'éducation

Cette semaine d'octobre-novembre se consacre spécifiquement aux projets d'éducation artistique et culturelle. La programmation fera une large place aux pratiques artistiques amateurs ainsi qu'aux processus de création. Les organisateurs souhaitent également révéler les secrets de fabrication derrière les productions artistiques. Cette approche permet de déconstruire les barrières entre les professionnels et le grand public.

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Pendant quelques jours, la musique et la chanson deviennent des terrains d'exploration et d'expérimentation. Le principe est que chaque rôle est interchangeable, transformant l'événement en un véritable laboratoire culturel. L'artiste peut devenir élève tandis que le public prend part activement à la création. Cette dynamique permet aux professionnels de découvrir de nouvelles méthodes et pratiques artistiques contemporaines.

Initiatives inédites et témoignages exclusifs

L'édition 2026 de La Grande Semaine Francofolies Éducation introduit trois nouveautés majeures dans son programme. Une jam session se tiendra le lundi pour regrouper musiciens professionnels et amateurs sur la scène du Chantier. Une conférence spectacle intitulée " Swinging the Brain " explorera les effets de la musique sur le cerveau le mercredi. Le jeudi, la chorale spectacle " Chante ! Chante ! Chante ! " réunira 130 chanteurs amateurs en une chorale éphémère.

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Des rendez-vous familiers aux festivaliers sont également reproduits lors de cette session automnale. L'atelier " J'ai la mémoire qui chante " accueillera Olivia Grandville, directrice du Centre chorégraphique national de La Rochelle Mille Plateaux. Elle partagera les cinq chansons qui ont marqué sa vie. Un autre événement, " Les Coulisses du métier ", permettra de découvrir les travailleurs de l'ombre du monde du spectacle. L'atelier d'écriture collective de chansons à la Maison des écritures est reconduit pour la cinquième année consécutive.

Calendrier précis et logistique des événements

Lundi 23 novembre, la programmation débute à 19 h 30 par la jam session d'ouverture. Le mardi 24, le public pourra participer à un blind test, un karaoké et un hommage aux Rita Mitsouko à la même heure. Le mercredi 25, le programme est dense avec " Les Coulisses du métier " à 14 h 45, suivi de " J'ai la mémoire qui chante " à 16 h 15. L'atelier d'écriture de chanson se tiendra à 17 h 30, avant la conférence " Swinging the Brain " à 19 h 30.

Le jeudi 26 novembre, l'événement phare de la journée sera la chorale spectacle " Chante ! Chante ! Chante ! " à 19 h 30. Tous les rendez-vous ont lieu au Chantier des Francofolies situé esplanade Saint-Jean-d'Acre. L'exception est l'atelier d'écriture de chanson qui se déroule à la Maison des écritures. L'accès à ces manifestations est gratuit mais nécessite une réservation préalable. L'artiste Laura Cahen animera spécifiquement l'atelier d'écriture de chansons prévu dans le calendrier.

Positionnement stratégique et soutien artistique

Perrine Gabrielsen, responsable de l'éducation artistique et culturelle aux Francofolies, souligne l'importance de ce dispositif. Elle explique qu'il est crucial d'éduquer à l'art et à la culture par des moments fédérateurs. Le partage et la rencontre sont au cœur de cette philosophie éducative. Perrine Gabrielsen ajoute qu'il n'y a pas d'âge pour avoir les yeux qui brillent devant l'art.

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Cet événement vient compléter, depuis 2025, le Chantier des Francos dédié à la scène émergente. Cette stratégie permet aux Francofolies de continuer d'occuper le paysage culturel rochelais tout l'année. Alors que la programmation estivale 2027 a été dévoilée le jeudi 19 novembre, cette édition automnale maintient la dynamique. L'événement sert de complément essentiel à l'offre culturelle traditionnelle du festival d'été.