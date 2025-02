Les Français de la NBA vivent une soirée contrastée

Un bilan mitigé pour les Français de la NBA ce mercredi, avec des victoires et des défaites pour les différentes équipes. Nicolas Batum brille avec les Clippers, tandis que Wembanyama, Gobert et autres Français subissent des revers.

Lors d'une soirée NBA riche en émotions, les Français ont vécu des fortunes diverses. Nicolas Batum a savouré la victoire avec les Clippers face aux Grizzlies (128-114), malgré une performance modeste (3 points et 3 rebonds). Victor Wembanyama , Bilal Coulibaly , Alex Sarr (de retour après une blessure), Guerschon Yabusele, Zaccharie Risacher et Rudy Gobert ont tous connu la défaite.

\ Wembanyama, malgré ses 17 points et 13 rebonds, n'a pas pu empêcher les Spurs de s'incliner face aux Celtics champions en titre (116-103). Kristaps Porzingis, avec ses 29 points, a été l'obstacle principal pour le Français, qui a été limité à un seul panier à trois points sur six tentatives. Cette performance reflète celle de son équipe, qui n'a réussi que 9 tirs à trois points sur 39. A Minneapolis, Rudy Gobert a réalisé une performance solide avec 20 points et 14 rebonds, mais il n'a pas pu empêcher les Bucks de s'imposer de justesse face aux Wolves (103-101) grâce à une faute de Gobert sur Brook Lopez à dix secondes de la fin. \ Alex Sarr a fait son retour dans l'équipe des Wizards après huit matches d'absence, mais malgré ses 9 points, 6 rebonds et 4 passes, il n'a pas pu empêcher les Wizards de s'incliner en prolongation face aux Pacers (130-134). Les autres Français, Guerschon Yabusele et Zaccharie Risacher, ont également connu la défaite avec leurs équipes respectives, les 76ers et les Hawks.





