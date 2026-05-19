Les Footmen Fashion Jury du Vanity Fair: Qui étaient les mieux habillés du troisième tapis rouge du Festival de Cannes ?

Le Footmen Fashion Jury des Vanity Fair a discuté et choisi leur choix préféré pour le troisième tapis rouge du Festival de Cannes. Les experts de mode ont choux leur point de vue sur les looks parfaits.

L'actrice britannique Daisy Edgar Jones est apparue sur le tapis rouge avec une tenue de Balenciaga issue de la collection automne-hiver. Une robe scintillante, légère, et douillette où les effets de drapé ont des accents quasi-couture.

Concernant le choix de la tenue, le magazine ajoute que cette robe est la pièce parfaite pour briller sous les flashes des photographes et pour illuminer le tapis rouge cannois. Elles expliquent ensuite un des choix de tenues les plus adaptés pour briller et allusion à l'actrice Reineve, qui selon elles fait briller sous les flashes comme un adolescent. Elles parlent également de la naissance d'une icône du style qui aura une longue vie qui sera discutée pendant longtemps





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