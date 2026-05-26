Les fleurs LEGO pour les adultes : une créativité qui ne vieillit pas

Les fleurs LEGO sont un moyen de créer des compositions florales à exposer fièrement, avec des formes et des coloris ultra réalistes. Les membres Amazon Prime ou ceux qui participent à l'essai gratuit de 30 jours profitent de la livraison gratuite et accélérée. Les fleurs LEGO Botanicals sont des bouquets artificiels composés de 939 briques, dont 16 tiges et 8 espèces de fleurs.

La créativité n'a pas de date de péremption et les adultes peuvent encore créer avec les fleurs LEGO. L'enseigne de briques colorées propose une multitude de coffrets destinés aux plus grands, avec des formes et des coloris ultra réalistes pour bénéficier d'une composition florale à exposer fièrement.

Les membres Amazon Prime ou ceux qui participent à l'essai gratuit de 30 jours profitent de la livraison gratuite et accélérée. Les fleurs LEGO Botanicals sont des bouquets artificiels composés de 939 briques, dont 16 tiges et 8 espèces de fleurs. Les gerberas, les bleuets, les lavandes ou encore les coquelicots prennent vie entre vos mains. Les fleurs de prunier de la gamme LEGO Botanicals font également partie des best-sellers de l'enseigne.

De belles fleurs rouges, des bourgeons magenta et des rameaux marron, cet ensemble apporte une ambiance zen à votre intérieur. Les orchidées sont vos plantes préférées ? Ça tombe bien, ce bon plan propose une seconde option, cette fois, en format miniature. Ses dimensions compactes lui permettent d'être exposée plus facilement, notamment sur une étagère.

Une fois encore, c'est une construction complète qui s'offre à vous. Les grands comme les petits craquent face à cet ensemble LEGO Botanicals amusant. Ce dernier, qui dispose de 217 pièces, permet de créer deux petites plantes souriantes. Les bras sont ajustables, les cheveux interchangeables et l'amusement est garanti.

Bouquet de fleurs sauvages, fleurs de prunier, orchidée à taille réelle ou miniature et plantes souriantes, ces fleurs en LEGO jusqu'à -33 % sont à saisir au plus vite





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