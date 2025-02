Les Fleurantins cherchent la lumière face aux in-vaincus Valenciens

Les Fleurantins, derniers de leur championnat de rugby, affrontent les in-vaincus Valenciens dans un match crucial pour leur survie.

En quête de renouveau, l'équipe de rugby des Fleurantins affronte les Valenciens , leaders du championnat, dans un match crucial pour leur maintien. Occupant le dernier rang du classement après sept défaites consécutives, les Lomagnols sont dans une situation délicate. Afin de redresser la barre, la direction a décidé de procéder à un changement dans le staff en nommant Mickaël Carré comme nouvel entraîneur, suite à la démission de Philippe Maymat.

\Les Valenciens, menés par Nicolas Crubilé, occupent la 4e place avec 50 points et affichent une excellente forme, ayant récemment battu le leader Niort sur le score sans appel de 19 à 3. Ce match à domicile au stade Évelyne Baylet sera donc un véritable test pour les Fleurantins, qui cherchent à sortir de leur spirale négative et à assurer leur maintien. \Le club a également renforcé son effectif avec l'arrivée de Alec Lambert, un pilier droit de 22 ans, procedente du championnat australien. Formé à Castanet, il a joué pour le Stade Toulousain, Colomiers et Tarbes avant de s'aventurer en Australie. Saintégration dans l'équipe, potentiellement dès ce week-end, témoigne de l'ambition des Lomagnols à relever le défi du maintien.





