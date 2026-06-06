Les films qui nous ont fait croire aux extraterrestres

Découvrez les films qui ont imaginé les rencontres entre l'homme et des êtres venus d'ailleurs.

La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers est une question qui a été imaginée par l'art depuis bien longtemps. Les livres, les séries, les jeux vidéo et évidemment les films ont imaginé des rencontres entre l'homme et des êtres venus d'ailleurs.

Le film Alien, réalisé par Ridley Scott, est un classique du genre qui suit l'équipage du Nostromo, un vaisseau de commerce, qui découvre qu'ils ne sont plus 7 mais 8 à bord après un passage sur une planète inconnue. Le lieutenant Helen Ripley (Sigourney Weaver) fait tout pour échapper au xénomorphe qui se cache dans le vaisseau. Le film de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre, suit le jeune Elliott qui tombe un jour sur un gentil alien oublié sur Terre.

Il décide de le cacher chez lui et devient son ami. Le long-métrage de M. Night Shyamalan, Signes, se passe en Pennsylvanie et suit les phénomènes étranges qui apparaissent lorsque des extraterrestres arrivent sur terre. Le film de Phil Lord et Christopher Miller, Passengers, suit le destin du prof de science Ryland Grace qui est seul à bord d'un vaisseau spatial.

Il fait la rencontre d'un extraterrestre constitué de roches, envoyé par son peuple dans l'espace pour trouver un remède contre une mystérieuse poussière qui menace l'existence des hommes sur terre





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