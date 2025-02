Les Fibres : Un Aliment Anti-Cancer Essentiel

L'alimentation joue un rôle crucial dans la prévention du cancer. L'American Institute for Cancer Research recommande fortement d'augmenter la consommation de fibres, cruciales pour la santé intestinale et le système immunitaire.

Sur les 10 recommandations de l'American Institute for Cancer Research pour prévenir le risque de cancer, six d'entre elles concernent l'alimentation. Les experts mettent d'ailleurs l'accent sur un nutriment essentiel : les fibres. « Si les gens se demandent comment optimiser leur santé et réduire leur risque de cancer, les fibres sont ce sur quoi ils devraient se concentrer », a expliqué au média Fortune le Dr Amy Comander, directrice médicale du Mass General Cancer Center-Waltham.

Le Dr Andrea Tufano-Sugarman, gynécologue-oncologue au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, qui considère l'alimentation comme un véritable médicament, souligne également l'importance des fibres. Selon elle, un régime riche en fibres serait lié à une meilleure santé intestinale. « Plus vous mangez de fibres (fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes), plus votre microbiome est diversifié », explique Tufano-Sugarman. « Cela contribue à réduire votre risque de cancer, en particulier de cancer colorectal, en réduisant le risque de maladies chroniques et de maladies inflammatoires dans votre tube digestif », ajoute-t-elle. Un autre médecin, le Dr Nigel Brockton, vice-président de la recherche à l’American Institute for Cancer Research, suggère qu'améliorer la santé intestinale peut également renforcer le système immunitaire. “Un système immunitaire plus fort donnera à votre corps les outils nécessaires pour combattre les cellules potentiellement cancéreuses”, dit-il. Pour augmenter naturellement votre apport en fibres, les experts recommandent de privilégier les céréales complètes et de faire en sorte que la moitié de votre assiette comporte des légumes. Optez aussi pour des aliments riches en sulforaphane, un composé qui améliore le transit intestinal et dont les propriétés anti-cancéreuses ont été démontrées. On le retrouve dans les légumes crucifères crus ou peu cuits, comme le brocolis, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, la roquette et le chou frisé. En parallèle, les experts recommandent de limiter ou supprimer l’alcool et de réduire la consommation d’aliments ultra-transformés.





