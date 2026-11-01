Les Feux de l'Amour : TF1 annonce son arrêt pour 2027 face à la baisse d'audience

TF1 confirmera l'arrêt des Feux de l'Amour en janvier 2027. Les audiences chutent tandis qu'une pétition de plus de 5.000 signatures s'élève pour sauver le soap opera emblématique.

La chaîne de télévision française TF1 envisage officiellement de déprogrammer son feuilleton culte Les Feux de l'Amour dès janvier 2027. Cette décision stratégique intervient après près de quarante ans de diffusion ininterrompue, marquant potentiellement la fin d'une ère pour les amateurs de ce soap opera historique. Les derniers épisodes seraient ainsi diffusés à la fin de l'année 2026, avant un remplacement par un nouveau jeu télévisé animé par Arthur.

Baisse drastique des audiences depuis 1996

La raison principale de cette programmation anticipée réside dans l'érosion constante des scores d'écoute au fil des décennies. En 1996, la série fédérait encore près de sept millions de téléspectateurs réguliers, un record historique qui semble aujourd'hui lointain. À l'inverse, les données récentes indiquent que la série ne rassemble plus qu'environ trois cent mille viewers chaque jour. Cette chute spectaculaire de l'audience rend le modèle économique du feuilleton difficile à justifier pour la direction de la chaîne publique.

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Mobilisation massive des fans sur la toile

Face à cette annonce, une pétition a été créée en ligne pour tenter de convaincre la hiérarchie de TF1 de revoir sa position. Ce mouvement de soutien a déjà récolté plus de cinq mille signatures, démontrant une attachement toujours vivace pour l'intrigue et les personnages. Les internautes espèrent que la chaîne maintiendra la série à l'antenne au-delà de 2027, idéalement sur une autre chaîne du groupe, sur un créneau de diffusion honorifique comme onze heures ou treize heures quarante-cinq.

Un historique de longévité exceptionnelle

Créé à l'origine par Lee Phillip Bell et William Joseph Bell, le feuilleton a été diffusé pour la première fois le vingt-six mars mil neuf cent soixante-treize sur la chaîne américaine CBS. Il a récemment fêté ses cinquante ans le vingt-six mars deux mille vingt-trois, un record de longévité mondiale. En France, la série est arrivée le seize août mil neuf cent quatre-vingt-neuf sur TF1, durant la saison quatorze, réduisant ainsi l'écart de seulement trois ans par rapport à sa version originale.

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Genoa City et ses clans légendaires

L'histoire se déroule fictivement à Genoa City, dans le Wisconsin aux États-Unis, où les familles Abbott et Newman s'affrontent pour le pouvoir et l'argent. Des acteurs iconiques comme Eric Braeden incarnent Victor Newman, personnage marié quinze fois depuis son arrivée en mil neuf cent quatre-vingt. Nikki Newman, joué par un autre acteur emblématique, a quant à elle été mariée douze fois, illustrant la richesse narrative qui fidélise le public depuis des lustres.

Remplacement par un jeu animé par Arthur

La direction de TF1 prévoit de faire place à un nouveau divertissement populaire, baptisé Pyramide, présenté par l'animateur Arthur. Bien que ces programmes puissent attirer un public large, les détracteurs de la déprogrammation estiment que rien ne remplacera le sentiment d'attachement et de familiarité que les téléspectateurs éprouvent envers leurs personnages préférés de Genoa City.

Contexte difficile pour les feuilletons français

Cette menace pèse dans un contexte où d'autres séries cultes françaises ont déjà dû fermer leurs portes. Des titres comme Les Mystères de l'Amour avec Hélène Rollès ou Joséphine ange gardien avec Mimie Mathy ont récemment annoncé leur arrêt, souvent salué avec mélancolie par le public. La situation de Les Feux de l'Amour reflète les défis constants de l'audience pour les formats longs et familiaux sur les grandes chaînes nationales.