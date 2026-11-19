Découvrez tout sur Les Féeries de Noël à Castanet-Tolosan en décembre 2026 : patinoire, marchés, spectacles et animations au cœur de la ville toulousaine.

La commune de Castanet-Tolosan, située à proximité immédiate de Toulouse, prépare une édition exceptionnelle de ses festivités hivernales. Les Féeries de Noël s'installeront au cœur de la ville du vendredi 11 au mercredi 30 décembre 2026. Cette manifestation annuelle transforme l'espace public en un décor féerique accueillant un large public.

Calendrier officiel et ouverture du village de Noël

L'événement débute officiellement le vendredi 11 décembre 2026 avec l'ouverture des portes du village de Noël dès 17 heures. Cette inauguration marque le coup d'envoi des festivités qui se poursuivront jusqu'au mercredi 30 décembre. Les installations sont accessibles librement au public, favorisant une fréquentation fluide et sans contrainte d'entrée payante.

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La programmation inclut la mise en place d'une patinoire dédiée aux patineurs de tous niveaux. Ce projet sportif et récréatif s'intègre parfaitement à l'ambiance festive de la période de fin d'année. Les installations sont conçues pour offrir un espace de glisse convivial et sécurisé.

Détails des attractions et programmation culturelle

Le programme culturel est rythmé par la présence de manèges traditionnels et de nombreux spectacles vivants. L'inauguration sera animée par la chorale de l'Alaé des Fontanelles, suivie par l'ensemble des Jeux d'Y. Ces performances artistiques locales contribuent à l'atmosphère festive de la commune.

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Le vendredi 11 décembre à 20 h 30, la salle Jacques-Brel accueillera une soirée exceptionnelle. Cette prestation réunira des intervenants et adhérents de la Maison de la jeunesse et de la culture. Cet événement culturel vient clore la première journée d'ouverture du village de manière festive et structurée.

Horaires et contraintes d'accès spécifiques

Les visiteurs doivent noter une interruption exceptionnelle de l'accès libre durant la période de Noël stricte. Le village de Noël sera fermé les jeudi 24 et vendredi 25 décembre 2026. Cette fermeture temporaire permet une gestion optimale de la sécurité et de l'organisation logistique par la Ville de Castanet-Tolosan.

Marchés gourmands et animations commerciales

Le marché gourmand s'impose comme une composante majeure de cette édition 2026. Les producteurs locaux et les artisans ont l'opportunité de présenter leurs créations culinaires au public. Cette dynamique commerciale soutient l'économie locale tout en enrichissant l'offre gustative des visiteurs.

Le comité des fêtes organise des événements connexes les week-end des 12 et 13 décembre. La Halle Lauragaise sera investie par les entreprises et associations de la commune. Cette action permet de fédérer les acteurs économiques et associatifs locaux autour d'un projet commun.

Le vendredi 4 décembre de 16 h 30 à 19 heures, une opération spéciale met en avant les commerces. Les commerçants ont l'occasion de proposer des dégustations de chocolat et de vin chaud. Cette initiative encourage la fréquentation des boutiques de la commune en dehors des périodes de fermeture.

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Rencontre avec le Père Noël et divertissements

Le samedi 5 décembre, une rencontre spéciale avec le Père Noël est organisée de 10 h à 12 h. Cette activité familiale est complémentaire à la présence de la violoniste sur scène. Ces moments de partage créent des souvenirs mémorables pour les familles fréquentant les Féeries.

Des ateliers créatifs sont programmés tout au long de la période dans plusieurs lieux emblématiques. Le Grenier, Castagora et l'Escambi accueillent des activités diverses pour tous les âges. Ces espaces structurels de la ville deviennent des pôles d'animation locale dynamiques.

Projection cinématographique et patrimoine historique

Une rétrospective cinématographique dédiée à Max Fleischer complète l'offre de divertissement. Les projections portent sur des œuvres réalisées entre 1936 et 1948. Cette sélection historique s'articule autour du thème de l'hiver, créant un lien thématique fort avec la saison.

Cette programmation diversifiée illustre la volonté de Castanet-Tolosan de maintenir une tradition hivernale forte. La combinaison d'activités sportives, culturelles, culinaires et familiales répond aux attentes d'un public large. Les résidents et visiteurs auront accès à près de six semaines d'animations structurées dans l'espace urbain.