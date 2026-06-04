Les fans des Knicks déferlent à San Antonio pour le début de la finale NBA

Les fans des Knicks ont fait du bruit à San Antonio pour le début de la finale NBA contre les Spurs. Les mesures prises par les Spurs pour éviter l'invasion n'ont pas réussi à empêcher les New-Yorkais de suivre leur équipe.

Les fans des Knicks ont déferlé à San Antonio pour le début de la finale NBA contre les Spurs . Malgré les mesures prises par les Spurs pour éviter l'invasion, les New-Yorkais étaient prêts à tout pour suivre leur équipe.

Les fans de San Antonio ont encaissé l'uppercut du come-back new-yorkais, mais des petits groupes se sont levés pour crier leur joie. Les chants de MVP n'étaient plus pour le local Victor Wembanyama, mais pour l'assassin Jalen Brunson, décisif. Les New-Yorkais attendaient ce retour en finale NBA depuis 27 ans, mais l'impatience seule ne les a pas fait voyager en nombre dans le Texas.

San Antonio s'était préparé pour réduire le plus possible la vague new-yorkaise, mais les fans des Knicks ont trouvé des moyens de suivre leur équipe malgré tout





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