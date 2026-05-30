Les fans de Patrick Bruel divisés après les accusations de viols et d'agressions sexuelles

Les fans de Patrick Bruel sont divisés après les accusations de viols et d'agressions sexuelles contre le chanteur. Certains ont décidé de renoncer à ses concerts, tandis que d'autres maintiennent leur soutien à l'artiste.

Depuis la révélation de plusieurs accusations de viols et agressions sexuelles visant Patrick Bruel , les échanges s'enveniment sur les réseaux sociaux, entre les soutiens indéfectibles et ceux qui prennent leurs distances.

Muriel avait acheté ses places pour la tournée de Patrick Bruel des mois à l'avance. Mais désormais, impossible pour cette fan belge de s'imaginer assister au concert du chanteur. Elle avait acheté trois places pour aller et mon mari m'a aussi offert pour la Saint-Valentin deux places pour aller le voir à Rennes. Elle a donc décidé de revendre ses billets pour les concerts du chanteur.

Elle croyait honnêtement en Patrick Bruel, assure l'ex-fan belge. C'est un chanteur qui a des textes engagés. Je n'imaginais pas que ça soit possible de sa part. Mon sentiment c'est une grande déception.

Ça me gâche le plaisir d'écouter ses textes, face à la multiplication des accusations, de nombreuses fans de la première heure comme Muriel, n'ont pas hésité à renoncer aux concerts du chanteur, dont la tournée doit débuter le 16 juin prochain. Vanessa*, qui suit Patrick Bruel depuis les années 1990 et devait assister à son concert à Lille en octobre, a ainsi posté une annonce sur Facebook pour revendre ses places dès la révélation des premières accusations.

Elle a deux filles de 17 et 20 ans et j'essaie de leur inculquer des valeurs, la sororité, de toujours se soutenir entre femmes, donc il m'était impossible d'aller acclamer Patrick Bruel, sachant que les victimes ont pour certaines l'âge de mes filles. D'autres sont dans un entre-deux douloureux. Originaire de Montpellier, Alexandra, 56 ans, a mis en vente ses places pour le concert de Palavas-les-Flots.

Mais cette fan, qui a rencontré le chanteur en 1987, avait également réservé des places pour La Montpelliéraine a ainsi assisté tout de même à la pièce pour accompagner sa mère, mais ne cache pas son malaise. Elle peut vous dire que je n'étais pas à l'aise. Au premier rang, il y avait des fans qui, dès que le rideau se baissait, se levaient comme des folles dingues pour l'applaudir. Ça m'a fait pensé à un gourou.

Si une partie des fans de Patrick Bruel a choisi de tourner le dos à l'artiste, pour d'autres pas question de remettre en cause leur soutien à leur idole de toujours. Francesca, 47 ans, qui suit le chanteur depuis l'enfance, sera bien présente dans le public de son concert à Reims. Oui, c'est un dragueur, mais pas un violeur, tranche Francesca, balayant les accusations contre le chanteur qu'elle juge 100% fausses.

Je suis peut-être égoïste ou aveugle mais je ne veux pas qu'il arrête sa tournée, poursuit-elle, dénonçant un complot. Ils veulent le détruire. D'abord son hôtel, sa pièce de théâtre, et maintenant sa tournée





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