Les fans de films d'horreur sont-ils vraiment des psychopathes ?

Pas du tout ! Au contraire, une étude révèle que les amateurs de frissons cinématographiques sont souvent extravertis, sociables et émotionnellement stables, contrairement aux idées reçues.

Vous adorez regarder un film d'horreur, le souffle court, le regard écarquillé derrière vos doigts ? Vous n'êtes pas si 'bizarre' que vous pensez. Selon une étude publiée dans la revue Cureus, nos goûts cinématographiques pourraient en dire long sur notre personnalité.

Profils des fans de films d'horreur

Et ceux qui adorent se faire peur ne sont pas forcément les plus tourmentés. Les fans d'horreur : extravertis, sociables et étonnamment équilibrés L'étude, menée auprès de 300 étudiants âgés de 20 à 23 ans, a mis en lumière un profil inattendu : les passionnés de films d'horreur obtiennent des scores plus élevés en extraversion, en amabilité et en conscience professionnelle. Rien que cela. Autrement dit, ils sont souvent ouverts, coopératifs et organisés, tout en restant émotionnellement stables.

Also read 'Star Academy', 'NRJ Music Awards', 'Taratata'... Pourquoi les stars internationales désertent les émissions françaises

Loin de l'image du marginal en quête de sensations extrêmes, ces amateurs de frissons semblent au contraire maîtriser leurs émotions. Leur faible niveau de névrosisme (un trouble de l'humeur propre aux personnes qui ressentent davantage d'émotions négatives) indiquerait une tolérance accrue au stress et à la peur, tout en conservant un esprit rationnel.

Horreur comme entraînement cérébral

En d'autres termes, si vous raffolez de Conjuring, Scream ou de Get Out, vous êtes peut-être du genre à garder la tête froide quand tout le monde panique (... même si vous criez comme une fillette devant l'écran). Aimer avoir peur : un entraînement pour le cerveau En réalité, regarder un film d'horreur n'était pas qu'une manière de se divertir. Ce serait peut-être aussi le moyen de se préparer à affronter la peur en général.

Advertisement

C'est ce que les psychiatres appellent le paradoxe de l'horreur : 'Les gens essaient généralement d'éviter les choses qui les mettent mal à l'aise', explique le Dr Ramnarine Boodoo, pédopsychiatre dans une autre étude.

'Mais dans le cas des films d'horreur, ils les recherchent. ' Selon lui, ces œuvres 'activent le système nerveux sympathique, provoquant une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire. Ce sont les mêmes mécanismes que lors d'une situation de danger, mais sans risque réel. Certaines personnes trouvent cette montée d'adrénaline plaisante, car elle procure des sensations fortes à peu de frais'.

Génres cinématographiques et traits de personnalité

Autrement dit, les films d'horreur permettraient de stimuler notre système de stress dans un cadre sécurisé, un peu comme une thérapie d'exposition : en affrontant la peur dans la fiction, le cerveau apprend à mieux la gérer dans la réalité. Quand les goûts révèlent la personnalité Le genre horrifique n'est pas le seul qui révèle de choses sur vous.

Les chercheurs de l'étude parue dans Cureus ont au final analysé six genres de films (aventure, drame, comédie, romance, horreur et mystère) à travers le prisme des Big Five, les cinq grands traits de personnalité. Si les amateurs d'horreur étaient ainsi les plus stables, les autres genres étaient aussi liés à des états précis : Si vous voulez briller, laissez donc votre côté 'horrible' se révéler sur l'écran.

Advertisement

Diapo : 9 idées d'activités pour fêter Halloween à la maison Sources Partager sur :