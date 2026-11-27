Découvrez le programme des fêtes de Noël à Montauban à l'esplanade des Fontaines. Patinoire, marchés et animations scientifiques ouverts du 4 décembre.

L'ambiance festive a officiellement débuté hier soir sur l'Esplanade des Fontaines à Montauban, où la ville a accueilli ses premiers visiteurs autour de la patinoire et du marché gourmand. Cette ouverture anticipée marque le prélude à la grande cérémonie des illuminations, programmée pour le 4 décembre prochain. La municipalité met ainsi en place un programme richement doté d'animations pour transformer les semaines à venir en un véritable conte de fées.

L'ouverture de la patinoire et du marché gourmand

La ville de Montauban investira les lieux durant cinq semaines entières, offrant aux habitants et aux touristes une immersion totale dans la magie des fêtes. Les installations phares de l'esplanade, incluant la patinoire et le marché gourmand, sont déjà opérationnelles pour le plus grand plaisir des petits et des grands. L'objectif principal est de favoriser le partage de moments conviviaux en famille ou entre amis dans un cadre enchanteur.

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Les visiteurs découvriront une palette variée d'attractions sur place. En plus de la patinoire, des manèges traditionnels tels que le carrousel, le sapin magique et le traîneau du Père Noël sont installés. Des stands proposant des douceurs sucrées complètent l'offre gastronomique. Pour les familles, deux grandes bulles géantes abritent des ateliers créatifs, des séances de maquillage, des sculptures sur ballons et des lectures de contes.

Les amateurs de sensations fortes peuvent également s'essayer au simulateur de ski gratuit. Cette attraction unique permet de dévaler la montagne sans risque de chute ni sensation de froid. L'activité est spécifiquement destinée aux enfants âgés de 6 à 14 ans. Elle offre une durée de pratique comprise entre 5 et 10 minutes pour chaque participant.

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Les horaires d'ouverture détaillés pour les visiteurs

Les horaires d'ouverture varient selon que l'on se trouve en période de vacances scolaires ou hors période. Durant les jours habituels hors vacances, la patinoire est ouverte de 12 heures à 14 heures et de 16 heures à 21 heures du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi où elle ferme à 21 heures. Le samedi, elle reste ouverte de 10 heures à 22 heures et le dimanche de 10 heures à 21 heures.

Pendant les vacances scolaires, la programmation s'étend considérablement. Du lundi au vendredi, les installations reçoivent les visiteurs de 10 heures à 21 heures. Le samedi voit ses portes ouvertes jusqu'à 22 heures, tandis que le dimanche ferme à 21 heures. Des horaires spécifiques s'appliquent le 25 décembre et le 1er janvier, avec une ouverture unique de 14 heures à 21 heures pour ces deux jours fériés.

Pour le marché gourmand, les horaires diffèrent légèrement de ceux de la patinoire. Hors vacances scolaires, les stands sont accessibles du lundi au vendredi de 16 heures à 20 heures et le mercredi de 14 heures à 20 heures. Le week-end, le marché accueille les acheteurs de 10 heures 30 à 20 heures. Pendant les vacances, il est ouvert tous les jours de 10 heures 30 à 20 heures, avec des extensions jusqu'à 22 heures le samedi et le dimanche.

La féerie scientifique et le voyage du Père Noël

Une programmation scientifique exceptionnelle a également été organisée pour divertir les jeunes esprits. Le 28 novembre, les Savants Fous Toulouse ont proposé la féerie de Noël scientifique. Cette animation comprenait la fabrication de slime et de neige, ainsi que des expériences autour de la glace carbonique. Des démonstrations lumineuses avec des boules plasma et un générateur Tesla ont également été au programme.

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Les participants ont pu fabriquer des bracelets de Noël avec des perles magiques et repartir avec leurs créations. Cette activité était animée par un professionnel des Savants Fous Toulouse, équipé de matériel de laboratoire complet. Le 29 novembre, un mini-orchestre a permis aux enfants d'expérimenter le rythme à travers des claves, maracas, tambourins et outres gongs.

Le train du Père Noël assure également des rotations pour relier les différents points du site. Les départs et arrivées se font depuis l'aire de stationnement des bus de tourisme, située allée de l'Empereur. Le service fonctionne les 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 et 29 décembre de 17 heures à 21 heures. Le train ne circule pas les 24 et 25 décembre.

Les autres dates de circulation du train sont les 23 et 30 décembre, avec des horaires de 18 heures à 21 heures. Cette liaison facilite les déplacements des familles sur le site. L'entrée sur l'Esplanade des Fontaines reste gratuite pour l'ensemble des animations proposées durant cette période festive.