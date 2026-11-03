Les expressions idiomatiques prennent vie lors d'un atelier artistique avec Les murs ont des oreilles au musée Ziem

Un atelier créatif unique au musée Ziem de Martigues permet aux enfants et aux adultes de découvrir la technique de collage de l'artiste urbaine Les murs ont des oreilles, qui transforme des expressions populaires en œuvres murales visuelles.

Le musée Ziem à Martigues a ouvert ses portes à une expérience artistique innovante et pédagogique qui a captivé l'imaginaire de nombreux participants, allant des tout-petits aux adultes curieux.

Cette initiative culturelle exceptionnelle a vu la participation de l'artiste urbaine renommée, connue sous le nom de scène Les murs ont des oreilles, qui a partagé avec bienveillance son univers créatif et sa méthode de travail unique. L'événement s'est déroulé le jeudi 29 octobre, réunissant une audience diverse composée d'enfants âgés de six à quatorze ans et d'adultes désireux de découvrir les coulisses de l'art urbain contemporain.

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Cette rencontre privilégiée permettait de briser les barrières traditionnelles entre l'artiste et le public, favorisant ainsi un échange direct et enrichissant autour de la création artistique.