Les Exceptions à l'Irrevocable des Donations à ses Enfants en France

En France, il est généralement impossible de revenir sur une donation faite à son enfant. Toutefois, trois exceptions existent : l'inexécution des conditions, l'ingratitude et le vice de forme. Cet article détaille ces exceptions et les démarches à suivre pour révoquer une donation.

Contrairement à certains pays où il est possible de déshériter son enfant, en France, cela reste exceptionnellement possible, se limitant uniquement aux cas d'indignité successorale. De même, l'annulation d'une donation est très restrictive. La donation entre vifs est généralement irrévocable, quelle que soit sa forme. Cependant, deux exceptions à cette règle existent pour les donations effectuées à un enfant. La première concerne la révocation pour inexécution des conditions de la donation. Cette révocation peut intervenir si des obligations ont été stipulées dans l'acte de donation et que le donataire n'a pas respecté ces conditions. Il est important de noter que l'inexécution des conditions doit être grave, non imputable au donateur et doit être la raison principale de la donation. Cela se produit notamment lorsque l'obligation de fournir des soins au donateur n'est pas respectée. Cependant, si la condition est jugée trop lourde par le donataire, il peut demander sa modification devant un tribunal. Une autre exception est la révocation pour ingratitude. Comme pour l'indignité successorale, ce motif peut être invoqué lorsque le donataire s'engage dans des actes répréhensibles envers le donateur, tels que des atteintes à sa vie, des sévices, des délits ou des injures graves. La révocation peut également s'appliquer si le donataire refuse de soutenir financièrement le donateur dans le besoin. Le processus de révocation peut se faire de deux manières : en faisant jouer une condition suspensive prévue dans l'acte de donation ou en déposant une demande de révocation devant le tribunal judiciaire. Dans ce dernier cas, la demande doit être effectuée par le donateur, ou ses héritiers en cas de décès du donateur, dans un délai d'un an après la découverte des agissements répréhensibles. Le juge examine ensuite la situation et vérifie notamment si les contraintes imposées étaient au cœur de la donation. Si le juge prononce la révocation, le bénéficiaire doit alors restituer le bien donné ou une somme équivalente s'il y a eu vente. Enfin, il existe une dernière possibilité de révocation : le vice de forme. Une donation peut être annulée dans un délai de cinq ans si elle n'a pas été expressément acceptée ou effectuée devant un notaire





