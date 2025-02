Les Européens s'affirmant à Paris face aux ambitions américaines en Ukraine

Un sommet européen crucial s'est déroulé lundi 17 février à Paris, sous l'initiative du président français Emmanuel Macron, dans un contexte marqué par les divergences sur les négociations de paix en Ukraine. Les dirigeants européens ont cherché à renforcer leur rôle et à s'affirmer comme un acteur central dans la résolution du conflit.

Un sommet européen crucial s'est déroulé lundi 17 février à Paris, sous l'initiative du président français Emmanuel Macron , dans un contexte marqué par les divergences sur les négociations de paix en Ukraine . Alors que les États-Unis envisagent de conduire des pourparlers de paix entre l' Ukraine et la Russie sans impliquer l' Europe , les dirigeants européens ont cherché à renforcer leur rôle et à s'affirmer comme un acteur central dans la résolution du conflit.

Emmanuel Macron a convié une sélection de ses homologues européens à l'Élysée, parmi lesquels les dirigeants allemands, polonais, britanniques, néerlandais, danois, espagnols et italiens, ainsi que des représentants des institutions européennes et de l'OTAN. L'objectif principal était de démontrer la cohésion et la force de l'Europe face aux ambitions américaines d'imposer une vision unilatérale de la résolution du conflit.Lors de cette réunion, les dirigeants européens ont abordé plusieurs questions sensibles, notamment l'augmentation des dépenses militaires, la possibilité d'abolir la règle des 3% de déficit budgétaire pour mieux financer les armées, et l'hypothèse d'un emprunt européen. Ils ont également discuté des garanties de sécurité à offrir à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu, et de la manière de dissuader la Russie d'une nouvelle agression. L'hypothèse d'envoyer des troupes au sol a été évoquée, avec le Royaume-Uni ouvert à cette possibilité, tandis que l'Allemagne et l'Espagne expriment des réserves. La réunion n'a donné lieu à aucun communiqué final, mais elle a permis d'établir un dialogue constructif entre les dirigeants européens et de affirmer leur volonté de jouer un rôle actif dans la recherche d'une solution politique à la crise ukrainienne.





franceinter / 🏆 33. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ukraine Europe États-Unis Sommet Paix Sécurité Macron

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre en Ukraine : les Européens travaillent à l’organisation d’une réunion à ParisLe ministre des Affaires étrangères polonais affirme ce samedi qu’Emmanuel Macron a convié ses partenaires européens à Paris lundi, à l’heure des déclarations et des initiatives tous azimuts des Etats-Unis, en ligne directe avec Moscou.

Lire la suite »

Guerre en Ukraine : pourquoi Macron réunit les pays européens ce lundi à ParisEmmanuel Macron a convié ce lundi à Paris plusieurs dirigeants européens. Seront présents notamment les chefs de gouvernement de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, du Royaume-Uni... mais aussi des représentants de l'Union européenne et de l'Otan. Une réponse aux États-Unis mais aussi pour assurer des garanties de paix en Europe.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Toulouse – Paris-SG du 15 févrierNotre pronostic : le Paris-SG gagne à Toulouse par au moins deux buts d’écart (2.05)

Lire la suite »

NBA Paris Games : Wembanyama et les Spurs affronteront les Pacers à ParisDeux matchs de saison régulière NBA opposant les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama aux Indiana Pacers de Tyrese Haliburton se dérouleront à Paris les 23 et 25 janvier.

Lire la suite »