Les étudiants invitées par Dominique Rousseau explorent ChatGPT

Dominique Rousseau a convié des étudiants en Master 2 de droit constitutionnel à écrire une charte des droits de l'homme du XXIe siècle en collaboration avec ChatGPT. Ils ont choisi entre l'intelligence artificielle et l'intelligence de juristes et ont proposé une approche fédérale pour l'élection du chef de l'État, le recours au référendum d'initiative populaire et d'autres mesures en faveur des droits de l'homme.

Lors de l'année universitaire 2023-2024, le professeur de droit et constitution naliste Dominique Rousseau a invité une douzaine d'étudiants en Master 2 de droit constitutionnel à écrire une charte des droits de l'homme du XXIe siècle.

Il a également demandé à ce groupe de rédiger une charte des droits de la nature. Il leur a demandé de choisir entre intelligence artificielle et intelligence de juristes. Les étudiants ont planché un mois complet pour parvenir à leurs fins. Au cours des présentations, ChatGPT a été largement discuté pour ses capacités, son utilité et la pertinence de son recours.

Cependant, les étudiants ont préfèré une approche fédérale pour l'élection du chef de l'État, le recours au référendum d'initiative populaire et l'inscription d'autres mesures en faveur des droits de l'homme. Le professeur Rousseau a souligné que leur constitution était complexe et nécessitait une approche générale, ce que Chat-GPT n'arrive pas à mettre en place seul. Un travail qu'il souhaitait publie





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