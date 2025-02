Les États-Unis, la Russie et l'Ukraine se rencontrent en Arabie saoudite pour des pourparlers de paix

Des pourparlers de paix sur l'Ukraine sont en cours en Arabie saoudite, impliquant les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et l'émissaire Steve Witkoff sont présents. Le président ukrainien Volodimir Zelensky a été invité à participer; cependant, il n'a pas confirmé sa présence. Le diplomate russe Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie est prête à travailler avec les États-Unis pour rétablir un dialogue interétatique.

WASHINGTON - Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Mike Waltz, et l'émissaire Steve Witkoff se rendront en Arabie saoudite dans les prochains jours pour engager des pourparlers de paix sur l' Ukraine . Une source informée du dossier et un représentant américain ont confirmé cette information.

Selon l'élu républicain du Texas, Michael McCaul, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, le président ukrainien Volodimir Zelensky a été invité à participer aux discussions. L'objectif est d'organiser un sommet entre le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et Volodimir Zelensky afin de parvenir à la paix et de mettre fin au conflit. Cependant, ni Moscou ni Kyiv n'ont encore confirmé leur participation. \Volodimir Zelensky a déclaré : « Peut-être qu'il y a quelque chose sur la table, mais pas sur notre table. Je n'ai vu aucune invitation. » Il a ajouté qu'il serait étrange de discuter avec des négociateurs américains et russes en Arabie saoudite avant qu'il n'y ait eu de négociation entre lui et ses partenaires stratégiques. « À ma connaissance, la Russie n'est pas notre partenaire stratégique », a-t-il précisé. Vendredi, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, Zelensky avait exprimé sa volonté de discuter avec Poutine, mais seulement après que Kyiv se soit entendu avec Donald Trump et les dirigeants européens sur un plan commun.\Steve Witkoff est l'émissaire du président américain pour le Moyen-Orient. Keith Kellogg, l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, ne fera pas partie de cette délégation en Arabie saoudite, selon Politico, qui a révélé les informations sur ces discussions. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que le ministre Sergueï Lavrov avait eu une conversation téléphonique avec Marco Rubio, à l'initiative de ce dernier. Les deux hommes se sont accordés pour rester en contact régulièrement afin de préparer un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. « Sergueï Lavrov et Marco Rubio ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour rétablir un dialogue interétatique mutuellement respectueux », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ukraine Paix Pourparlers États-Unis Russie Arabie Saoudite Zelensky Poutine Trump Lavrov

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Patrouchev Propose des Négociations Russie-États-Unis Excluant l'Occident sur l'UkraineNikolaï Patrouchev, un conseiller proche de Vladimir Poutine, propose des négociations exclusives entre la Russie et les États-Unis concernant l'Ukraine, tout en critiquant l'Union européenne et en laissant entendre la possibilité de la disparition de l'Ukraine.

Lire la suite »

La Russie frappe Kryvyï Rig, l'Ukraine accuse Moscou d'attaquer une école en RussieUne frappe russe a fait au moins quatre morts et cinq blessés dans la ville industrielle de Kryvyï Rig, en Ukraine, tandis que l'armée ukrainienne accuse Moscou d'avoir attaqué une école en Russie.

Lire la suite »

Poutine Accepte les Négociations avec les États-Unis Sur l'UkraineVladimir Poutine annonce sa disponibilité pour des négociations avec les États-Unis concernant la guerre en Ukraine. L'ambiance semble cordiale, avec Poutine louant les propos de Donald Trump concernant les cours du pétrole. L'Ukraine et l'Europe craignent néanmoins que leurs intérêts ne soient négligés dans ces discussions.

Lire la suite »

Les Etats-Unis suspendent leur aide internationale : l’Egypte et Israël épargnés, l’Ukraine pas mentionnéeLe secrétaire d’Etat Marco Rubio a confirmé vendredi 24 janvier la mise en application d’un décret signé lundi 20 janvier par le nouveau président Trump.

Lire la suite »

États-Unis poussent l'Ukraine à organiser des élections avant la fin de l'annéeL'administration américaine, sous la direction de Keith Kellogg, encourage l'Ukraine à organiser des élections législatives et présidentielles avant la fin de l'année. Cette proposition vise à fournir des garanties à la Russie en vue d'un accord de cessez-le-feu et à redéfinir les rapports de force à Kiev. Cependant, cette annonce suscite des inquiétudes à Kiev quant à une possible ingérence russe et aux défis logistiques liés à l'organisation d'un scrutin en pleine guerre.

Lire la suite »

Ukraine : Zelensky répond à Trump et appelle les États-Unis à investir dans les terres raresLe président ukrainien estime que son pays était prêt à recevoir des «investissements d’entreprises américaines» dans ses terres rares, des métaux très utilisés dans l’électronique.

Lire la suite »