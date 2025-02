Les États-Unis Exclut l'Europe des Négociations de Paix sur l'Ukraine

Les États-Unis ont affirmé samedi qu'ils excluraient l'Europe des négociations de paix sur l'Ukraine, tout en les pressant de fournir des garanties de sécurité concrètes à Kyiv. Cette déclaration suscite des inquiétudes en Europe, qui craint d'être marginalisée dans les négociations. Le président finlandais, Alexander Stubb, a déploré cette exclusion, appelant à une action unie de la part de l'Europe. Zelensky, quant à lui, a appelé à la création d'une armée européenne pour garantir la sécurité du continent.

Les États-Unis ont affirmer samedi que l' Europe n'aurait pas sa place à la table des négociations de paix sur l'Ukraine tout en demandant aux capitales européennes de leur préciser ce qu'elles pourraient fournir comme garanties de sécurité à Kyiv.

Selon un élu américain, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Mike Waltz et l'émissaire Steve Witkoff vont engager dans les prochains jours en Arabie saoudite des pourparlers avec des négociateurs ukrainiens et russes, ce que ni Kyiv ni Moscou n'ont confirmé. Les Européens redoutent un accord dans leur dos depuis que Donald Trump a annoncé mercredi, à l'issue d'un entretien avec Vladimir Poutine, l'ouverture imminente de négociations. Les responsables de l'administration américaine n'ont eu de cesse, en parallèle, d'exhorter l'Europe à se prendre en charge, Washington ayant selon eux d'autres priorités comme la sécurité à ses frontières ou la montée en puissance de la Chine. Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, qui rassemble chaque année dirigeants politiques, militaires et diplomates, l'émissaire américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, a déclaré que les États-Unis entendaient jouer le rôle d'intermédiaire dans les discussions, avec l'Ukraine et la Russie comme principaux protagonistes. Interrogé sur la perspective de voir les Européens à la table des discussions, il a répondu : « J'appartiens à l'école du réalisme. Je pense que cela ne se produira pas. » Par la suite, il a ajouté que cela ne signifiait pas que les intérêts des Européens ne seraient ni considérés, ni utilisés, ni développés. 'A mes amis européens, je dirais : entrez dans le débat non pas en vous plaignant d'être, oui ou non, à la table des discussions mais en apportant des propositions concrètes, des idées, en augmentant vos dépenses de défense', a-t-il ajouté. Présent lui aussi à Munich, le président finlandais a déploré cette mise à l'écart des Européens : 'Il est impossible d'envisager des discussions ou des négociations sur l'Ukraine, l'avenir de l'Ukraine ou l'architecture de sécurité européenne sans les Européens', a déclaré Alexander Stubb. 'Mais cela signifie que l'Europe doit agir de concert. Elle doit parler moins et agir plus.' ZELENSKY PLAIDE POUR UNE'ARMÉE EUROPÉENNE' Le chef de l'État finlandais a confirmé que les États-Unis avaient adressé aux pays européens un questionnaire leur demandant de fournir des informations sur les armements, les contingents de maintien de la paix et les dispositifs de sécurité qu'ils pourraient fournir à l'Ukraine. 'Cela va obliger les Européens à réfléchir', a souligné Alexander Stubb. 'Les Américains demandent aux Européens combien de soldats ils sont prêts à déployer', a indiqué un diplomate. La France discute avec ses alliés de la possibilité d'organiser une réunion informelle de dirigeants européens sur l'Ukraine, a déclaré samedi une source proche de la présidence française, et quatre sources diplomatiques ont déclaré que la réunion aurait probablement lieu lundi. Lors d'un discours prononcé à Munich samedi, Volodimir Zelensky a appelé à la création d'une armée européenne, affirmant que le continent ne pouvait plus prendre pour acquise la protection des États-Unis et n'obtiendrait le respect de Washington qu'avec une armée forte. Le président ukrainien a vu dans l'attaque en règle contre les démocraties européennes à laquelle s'était livré la veille le vice-président américain J.D. Vance devant la même tribune la preuve que la relation entre l'Europe et les États-Unis a profondément changé. 'Soyons honnêtes : nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l'Amérique dise non à l'Europe sur des questions qui la menacent', a souligné Volodimir Zelensky. Le chef de l'État ukrainien a également déclaré, en marge de la conférence, qu'un éventuel accord bilatéral entre Kyiv et Washington sur les minerais ukrainiens demandait de plus amples discussions car il n'offrait pas de garanties de sécurité suffisantes à l'Ukraine. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a présenté mercredi lors d'une visite à Kyiv un projet d'accord qui, selon trois sources, proposerait que les États-Unis prennent possession de 50% des minerais critiques de l'Ukraine. (Jean-Stéphane Brosse pour la version française)





