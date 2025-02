Les États-Unis et la Russie se rencontrent en Arabie Saoudite pour des pourparlers de paix sur l'Ukraine

Des officiels américains ont annoncé des discussions de paix sur l'Ukraine qui auront lieu en Arabie Saoudite. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité à participer et les discussions visent à organiser un sommet entre les présidents américain, russe et ukrainien. Ni Moscou ni Kyiv n'ont confirmé cette information.

WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Mike Waltz, et l'émissaire Steve Witkoff, se rendront en Arabie Saoudite dans les prochains jours pour engager des discussions de paix sur l' Ukraine , ont déclaré une source proche du dossier et un représentant américain.

Selon Michael McCaul, élu républicain du Texas et président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité à participer. McCaul a ajouté que les discussions visaient à organiser un sommet entre le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky afin d'aboutir enfin à la paix et de mettre fin au conflit. Ni Moscou ni Kyiv n'ont confirmé ces informations. \\\« Il y a peut-être quelque chose sur la table, mais pas sur notre table. Je n'ai vu aucune invitation », a déclaré Volodymyr Zelensky. Il a ajouté qu'il serait étrange de discuter avec des négociateurs américains et russes en Arabie Saoudite avant qu'il n'y ait eu de négociation entre lui et ses partenaires stratégiques. « À ma connaissance, la Russie n'est pas notre partenaire stratégique », a-t-il poursuivi. Vendredi, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, Zelensky s'est déclaré prêt à discuter avec Poutine, mais seulement après que Kyiv se soit entendu avec Donald Trump et les dirigeants européens sur un plan commun. Steve Witkoff est l'émissaire du président américain pour le Moyen-Orient. Keith Kellogg, l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, ne participera pas aux discussions en Arabie Saoudite, selon Politico qui a rapporté ces discussions en premier. \\\Le ministère des Affaires étrangères russe a déclaré que le ministre Sergueï Lavrov avait eu une conversation téléphonique avec Marco Rubio à l'initiative de ce dernier. Les deux hommes auraient convenu de se contacter régulièrement afin de préparer un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. « Sergueï Lavrov et Marco Rubio ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour rétablir un dialogue interétatique mutuellement respectueux », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. (Jonathan Landay et Steve Holland, Jean-Stéphane Brosse pour la version française) reuters.com 15 Févr 2025, 20:29 Partager : Rédiger un commentair





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ukraine Paix Pourparlers États-Unis Russie Arabie Saoudite Donald Trump Vladimir Poutine Volodymyr Zelensky

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les États-Unis et la Russie négocient une paix en Ukraine en Arabie SaouditeDes négociations de paix pour mettre fin au conflit en Ukraine sont en cours en Arabie saoudite. Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Mike Waltz, et l'émissaire Steve Witkoff se rendent en Arabie saoudite pour rencontrer des représentants russes. Le président américain Donald Trump est également attendu pour un sommet avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Lire la suite »

Trump annonce une rencontre avec Poutine en Arabie Saoudite pour discuter de la paix en UkraineDonald Trump et Vladimir Poutine ont eu un appel téléphonique d'une heure et demie pour discuter de la guerre en Ukraine. Trump a annoncé qu'il rencontrerait Poutine en Arabie Saoudite et que les deux dirigeants s'engageront à négocier une paix. Trump considère une adhésion de Kiev à l'OTAN comme non réaliste et s'attend à un cessez-le-feu dans un avenir proche. Zelensky a discuté avec Trump des « nuances diplomatiques, militaires et économiques » pour parvenir à la paix en Ukraine.

Lire la suite »

EN DIRECT Guerre en Ukraine : Trump annonce une rencontre avec Poutine « en Arabie saoudite »…Suivez avec nous les informations sur le conflit russo-ukrainien en ce jeudi 13 février 2025

Lire la suite »

Vinicius Jr et les sirènes de l'Arabie SaouditeVinicius Jr, star du Real Madrid, est convoité par l'Arabie Saoudite avec un salaire astronomique de 200 millions d'euros par an. Le joueur a rejeté une première offre de prolongation du Real Madrid, qui se montre toutefois prêt à négocier.

Lire la suite »

Vinicius dément les rumeurs de départ vers l'Arabie Saoudite et souhaite rester au Real MadridVinicius Junior a réaffirmé son désir de rester au Real Madrid dans une interview accordée à RealMadrid TV. Il a démenti les rumeurs l'envoyant en Arabie Saoudite, affirmant son ambition de poursuivre son aventure au club pour de nombreuses années. Le Brésilien a marqué son 100e but avec le Real Madrid et souhaite écrire davantage d'histoire avec le club.

Lire la suite »

Trump et Poutine pour un dîner d'affaires avant la Saint-ValentinAlors que la guerre en Ukraine continue de faire rage, Donald Trump et Vladimir Poutine sont sur le point de se réunir pour un dîner d'affaires. Cette rencontre, qui pourrait avoir lieu en Arabie saoudite, exclut l'Ukraine et l'Union européenne, provoquant des inquiétudes chez les dirigeants européens. Les experts s'interrogent sur les motivations de Donald Trump, qui semble chercher à obtenir une influence sur les ressources naturelles de l'Ukraine et à affaiblir les liens entre la Russie et la Chine.

Lire la suite »