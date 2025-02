Les États-Unis et la Russie négocient une paix en Ukraine en Arabie Saoudite

Des négociations de paix pour mettre fin au conflit en Ukraine sont en cours en Arabie saoudite. Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Mike Waltz, et l'émissaire Steve Witkoff se rendent en Arabie saoudite pour rencontrer des représentants russes. Le président américain Donald Trump est également attendu pour un sommet avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Mike Waltz, et l'émissaire Steve Witkoff, se rendront en Arabie saoudite dans les prochains jours pour engager des négociations de paix sur l' Ukraine . Une source anonyme du dossier et un représentant américain ont confirmé cette information.

L'élu républicain du Texas, Michael McCaul, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a déclaré que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a été invité à participer aux discussions. Le but de ces discussions est d'organiser un sommet entre le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, afin d'atteindre la paix et de mettre fin à ce conflit. Moscou et Kyiv n'ont pas confirmé cette information. Volodymyr Zelensky a déclaré : « Il peut y avoir quelque chose sur la table, mais pas sur la nôtre. Je n'ai reçu aucune invitation. Il serait étrange de discuter avec des négociateurs américains et russes en Arabie saoudite avant qu'il n'y ait eu de négociations entre nous et nos partenaires stratégiques. À ma connaissance, la Russie n'est pas notre partenaire stratégique. Vendredi, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à discuter avec Vladimir Poutine, mais seulement après que Kyiv se soit entendu avec Donald Trump et les dirigeants européens sur un plan commun. Steve Witkoff est l'émissaire du président américain pour le Moyen-Orient. Keith Kellogg, l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, ne participera pas aux discussions en Arabie saoudite, selon Politico qui a été le premier à rapporter ces discussions. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le ministre Sergueï Lavrov avait eu une conversation téléphonique avec Marco Rubio à l'initiative de ce dernier. Les deux hommes se sont accordés pour se contacter régulièrement afin de préparer un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. « Sergueï Lavrov et Marco Rubio ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour rétablir un dialogue interétatique mutuellement respectueux », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.





