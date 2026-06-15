Les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord de paix pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient démarrée le 28 février et permettre la réouverture du détroit d'Ormuz. Cet accord a été salué par les dirigeants du monde entier et prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts au Moyen-Orient, y compris entre le Liban et Israël.

Les États-Unis et l' Iran ont conclu un accord de paix sur tous les fronts, y compris au Liban , pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient démarrée le 28 février et permettre la réouverture du détroit d'Ormuz.

Ce accord a été salué par les dirigeants du monde entier, y compris le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui a qualifié cela d'une étape cruciale vers un règlement pacifique du conflit. Le président du Conseil de l'Union européenne (UE), Antonio Costa, a également salué l'accord et a ajouté que les Européens étaient prêts à contribuer à une paix durable.

La Banque centrale européenne a également relevé les taux d'intérêt pour lutter contre le regain d'inflation dû à la guerre au Moyen-Orient. Le Liban n'a pas été informé de l'accord, qui prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts au Moyen-Orient, y compris entre le Liban et Israël.

Le président français Emmanuel Macron a appelé à la mise en place d'un cessez-le-feu robuste et durable au Liban, alors qu'une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth a encore fait trois morts dimanche. Le Pakistan a annoncé que l'Iran serait prêt à accompagner la réouverture du détroit d'Ormuz après l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran





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