Les États-Unis éliminent un chef financier et logistique d'al-Qaïda en Syrie

L'armée américaine a annoncé avoir tué un important responsable d'Hurras al-Din, la branche syrienne d'al-Qaïda, qui avait récemment annoncé sa dissolution.

Les États-Unis ont annoncé dimanche avoir tué un responsable de la branche syrienne d'al-Qaïda, Hurras al-Din, qui avait récemment annoncé sa dissolution. Le Centcom, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, a précisé sur le réseau social X avoir « ciblé et tué » samedi, dans le nord-ouest de la Syrie, « un haut responsable en charge des finances et de la logistique de l'organisation terroriste Hurras al-Din (HaD), une filiale d'al-Qaïda ».

L'identité de ce responsable jihadiste n'a pas été divulguée. Les États-Unis, dont des militaires sont déployés en Syrie dans le cadre d'une coalition internationale créée en 2014 pour combattre les jihadistes du groupe État islamique (EI), mènent régulièrement des frappes dans ce pays. Fin janvier, l'armée américaine avait déjà annoncé avoir tué « Muhammad Salah al-Za'bir, un haut responsable » de la même organisation. Le petit groupe jihadiste Hurras al-Din, branche syrienne d'al-Qaïda, a annoncé fin janvier sa dissolution, expliquant avoir pris cette décision suite à la chute du régime de Bachar al-Assad. Le groupe est placé sur la liste américaine des « organisations terroristes ». Une coalition rebelle dirigée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a pris le pouvoir à Damas après avoir renversé Bachar al-Assad le 8 décembre. Les nouvelles autorités syriennes ont annoncé leur volonté de voir toutes les formations armées se dissoudre. Hurras al-Din, qui comprend des jihadistes étrangers, était basé dans des zones montagneuses du nord-ouest de la Syrie.





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

AL-QAÏDA SYRIE ATAQUES TERRORISME MILITAIRES

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Syrie : les États-Unis affirment avoir tué un chef de la branche syrienne d’al-QaidaLes États-Unis ont tué, jeudi 30 janvier, un chef de l’organisation terroriste Hurras al-Din, qui vient d’annoncer sa dissolution, a annoncé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient.

Lire la suite »

Les perspectives de Bernstein pour 2025 sur les technologies Internet émergentes aux États-UnisLes perspectives de Bernstein pour 2025 sur les technologies Internet émergentes aux États-Unis

Lire la suite »

États-Unis : Donald Trump, qui multiplie les décrets fracassants, pourra-t-il tous les appliquer ?Après des débuts en fanfare, Donald Trump entame ce mardi la deuxième journée de son retour à la Maison Blanche pied au plancher. Mais tout ce bruit débouchera-t-il sur du concret ?

Lire la suite »

Accord de Paris : à part les États-Unis, quels sont les pays qui boudent le traité ?À peine de retour à la Maison-Blanche, lundi 20 janvier 2025, Donald Trump a signé un décret présidentiel enclenchant la sortie des États-Unis de l’Accord de Paris. En dehors de son pays, seuls trois autres n’ont pas ratifié ce traité international visant à limiter le réchauffement climatique.

Lire la suite »

Les États-Unis menacent des droits de douane sur les produits européensDonald Trump déclare que l'Union européenne est « très mauvaise » pour les États-Unis et menace de droits de douane de 25 % sur les produits européens à partir du 1er février. Le président américain justifie cette décision par un déficit commercial de 350 milliards de dollars avec l'UE et accuse le bloc de ne pas prendre les produits américains. Il évoque également la possibilité de droits de douane de 10 % sur les produits chinois en raison du trafic de fentanyl.

Lire la suite »

Poutine Accepte les Négociations avec les États-Unis Sur l'UkraineVladimir Poutine annonce sa disponibilité pour des négociations avec les États-Unis concernant la guerre en Ukraine. L'ambiance semble cordiale, avec Poutine louant les propos de Donald Trump concernant les cours du pétrole. L'Ukraine et l'Europe craignent néanmoins que leurs intérêts ne soient négligés dans ces discussions.

Lire la suite »