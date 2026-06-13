Les États-Unis écrasent le Paraguay 4-1 pour leur entrée en Coupe du Monde 2026

Les Américains ont dominé le Paraguay grâce à un doublé de Balogun et un but contre son camp de Bobadilla, prenant la tête du groupe D.

Les États-Unis ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde 2026 en dominant le Paraguay 4-1 au SoFi Stadium de Los Angeles, devant une foule immense acquise à leur cause.

Dès l'entrée en matière, les hommes de Mauricio Pochettino ont imposé un rythme infernal, mettant les Sud-Américains sous pression. Le tournant du match est survenu dès la 7e minute, quand le défenseur paraguayen Damian Bobadilla a dévié un centre anodin dans son propre but, offrant l'avantage aux Américains. Ce but contre son camp a libéré les États-Unis, qui ont alors déroulé un football vif et technique. Christian Pulisic, en maestro du milieu, a orchestré les attaques avec une précision diabolique.

À la 30e minute, il a délivré une passe en profondeur parfaite pour Folarin Balogun, qui a ajusté le gardien d'une frappe croisée. Juste avant la pause, Malik Tilman a combiné avec Balogun dans la surface, permettant à l'attaquant de signer un doublé en reprenant le ballon au second poteau. 3-0 à la mi-temps, les États-Unis avaient déjà plié le match





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