Les États-Unis disent adieu à l'un de leurs Air Force One historiques, le remplacement par un 747 qatari suscite des controverses

Un des deux Boeing 747 présidentiels américains, en service depuis près de trente ans, a effectué son dernier vol. Donald Trump envisagerait d'utiliser un avion offert par le Qatar comme successeur, ce qui soulève des questions éthiques et sécuritaires. L'US Air Force confirme que l'appareil qatari est prêt à intégrer la flotte.

Les responsables de la Maison Blanche ont fait leurs adieux jeudi à l'un des deux Air Force One , en service depuis plus de trente ans, tandis que des interrogations sont soulevées concernant son successeur, qui pourrait être un 747 offert par le Qatar à Donald Trump .

Ce rituel médiatique autour du "dernier voyage" de cet avion emblématique marque la fin d'une ère pour la flotte présidentielle américaine. L'appareil, un Boeing 747-200B largement modifié, a transporté des présidents depuis l'administration Bush père et est devenu une symbole de la puissance américaine.

Son retrait progressif s'accompagne d'une incertitude quant à la succession : alors qu'un programme de modernisation avec Boeing est en retard et dépasse le budget, l'idée d'utiliser un avion offert par le Qatar suscite des débats éthiques, juridiques et sécuritaires. Ce présent, évalué à plusieurs centaines de millions de dollars, soulève des questions constitutionnelles sur les cadeaux étrangers reçus par un président en exercice.

De plus, l'utilisation d'un appareil provenant d'une puissance étrangère pour des missions sensibles pose des problèmes de sécurité nationale, même si l'avion doit être entièrement reconfiguré et équipé de systèmes de défense américains. Les spécialistes rappellent que les véritables Air Force One sont des avions dotés de capacités de protection avancées, comme le brouillage radar, des leurres thermiques et infrarouges, ainsi que des dispositifs de dispersion de fragments métalliques pour déjouer les missiles.

L'avion qatari, bien que de modèle plus récent (747-8), devra subir une transformation complète pour répondre à ces normes. Donald Trump, qui a toujours affiché une fascination pour ce symbole de pouvoir, avait qualifié "stupide" de refuser un tel cadeau, et le Pentagone a formellement accepté le transfert l'an dernier. L'ancien président envisagerait même d'utiliser cet appareil pour un voyage inaugural au Mont Rushmore lors des célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance.

À plus long terme, l'avion devrait rejoindre la collection de sa future bibliothèque présidentielle à Miami. Pendant ce temps, le sort du deuxième Air Force One historique reste indéterminé, certains évoquant une mise à la retraite définitive, d'autres une reconversion. L'US Air Force assure que l'appareil qatari a terminé ses vols d'essai et sera dévoilé avec une nouvelle livrée rouge, blanc et bleu cet été.

Cette transition intervient alors que le programme de remplacement officiel avec Boeing accumule les retards et dépassements de coûts, plongeant l'avenir de la flotte présidentielle dans une certaine confusion. Les experts en sécurité aérienne soulignent que quel que soit l'avion choisi, il devra intégrer des technologies de pointe pour assurer la protection du commandant en chef. Cette affaire illustre également les tensions politiques entourant les dépenses présidentielles, les critiques accusant Trump de mélanger intérêts personnels et fonctions officielles.

Le débat dépasse donc le simple renouvellement matériel pour toucher aux principes de la gouvernance américaine, à la séparation des pouvoirs et à l'image des États-Unis à l'étranger. L'avion présidentiel est bien plus qu'un moyen de transport : c'est une extension de la Maison Blanche, un espace de travail sécurisé et un instrument de diplomatie. Son remplacement, qu'il s'agisse d'un appareil qatari ou d'un Boeing neuf, sera suivi avec attention par les services de renseignement, le Congrès et l'opinion publique.

Alors que le "dernier voyage" du vétéran bleu et blanc est célébré par les collaborateurs de Trump, l'ombre d'un avenir incertain plane sur la flotte, entre cadeau controversé, projet en dérive et préservation des secrets d'État





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Air Force One Qatar Donald Trump Boeing 747 Maison Blanche US Air Force Sécurité Présidentielle Cadeau Étranger Remplacement Avion Présidentiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les Français se ruent sur les climatiseurs : Amazon casse déjà les prix avant le Prime DayLa canicule s'installe sur une grande partie de la France et le Prime Day démarre dans moins d'une semaine : Amazon dégaine ses premières remises sur les climatiseurs et ventilateurs sans attendre le coup d'envoi officiel.

Read more »

iPhone Air 2 : Apple va corriger les deux plus gros défauts du modèle actuelSuffisant pour faire de l'iPhone Air 2 un succès ?

Read more »

L'US Air Force lance la production de ses premiers drones de combat collaboratifsL'US Air Force a attribué des contrats à General Atomics et Anduril pour la production de sa première flotte d'avions de combat collaboratifs semi-autonomes, marquant le passage à la production à grande échelle. Northrop Grumman n'a pas été retenu. Six entreprises sont en lice pour le logiciel d'autonomie, avec un objectif de coût trois fois inférieur à un F-35 et un budget global d'environ un milliard de dollars.

Read more »

Boissons françaises pour les passagers haut de gamme d'Air France, sauf le CocaLa compagnie aérienne Air France a annoncé jeudi l'abandon de certaines boissons pour ses passagers des classes les plus haut de gamme, pour ne proposer que des produits français, excepté le Coca-Cola. Le changement conc...

Read more »