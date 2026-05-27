Les États‑Unis dévoilent la liste de Pochettino pour le Mondial 2026 : Pulisic, Weah et Balogun en tête d'affiche

Mauricio Pochettino dévoile une sélection américaine mêlant jeunesse et expérience pour le Mondial 2026. Christian Pulisic mène l'attaque, soutenu par Timothy Weah, Folarin Balogun et Ricardo Pepi, tandis que la défense s'appuie sur Sergiño Dest et Chris Richards. Objectif : briller devant le public en tant que pays hôte.

Les États-Unis, pays hôte de la Coupe du monde 2026, ont l'assurance d'une place automatique dans la compétition, ce qui place naturellement le regard du public mondial sur la composition de l'équipe que Maurice Pochettino, désormais à la tête de la sélection, présentera le 11 juin.

Le championnat s'annonce décisif pour une génération de joueurs américains qui, depuis quelques années, affûtent leurs armes tant en Europe qu'en MLS. L'enjeu pour la fédération US Soccer et pour les supporters locaux est clair : offrir une performance mémorable sur leur sol, profiter de l'avantage du terrain et inscrire la nation parmi les meilleures du football mondial.

Le groupe D, où les Américains sont répartis, réunit des rivaux de haut niveau, ce qui rend d'autant plus crucial le choix des titulaires et des remplaçants. Pochettino a donc opté pour un effectif à la fois jeune et expérimenté, capable de s'adapter aux exigences tactiques du tournoi tout en conservant une identité offensive flamboyante. En attaque, le capitaine taciturne Christian Pulisic occupe naturellement la place de leader.

Sa créativité, son dribble percutant et son sens du but font de lui le pivot autour duquel tourne le système offensif. À ses côtés, Timothy Weah, fils de l'ancien international George Weah, apporte vitesse et une capacité à déborder les défenses grâce à ses courses sur les ailes.

Le jeune prodige Folarin Balogun, qui a brillé dans le championnat anglais, complète le trio d'attaque aux côtés de Ricardo Pepi, dont le sens du placement dans la surface fait la différence lors des phases décisives. La première ligne se voit renforcée par l'inclusion de Max Arfsten, Haji Wright et Alex Zendejas, des options de profondeur qui permettent à Pochettino de varier les schémas en fonction des besoins du match.

Le milieu de terrain, cœur battant de l'équipe, associe expérience et dynamisme. Tyler Adams, reconnu pour son endurance et son sens tactique, assure la liaison entre la défense et l'attaque. À ses côtés, Gio Reyna, dont la vision du jeu et la capacité à délivrer des passes décisives en font un créateur de jeu essentiel. Weston McKennie, toujours présent sur le terrain, ajoute de la puissance physique et la capacité de couvrir une large zone.

Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter et Cristian Roldan complètent ce noyau, offrant des solutions à la fois offensives et défensives, tandis que Malik Tillman, récemment arrivé d'Allemagne, apporte une touche supplémentaire de créativité. À la défense, Pochettino s'appuie sur une ligne composée de joueurs aguerris et prometteurs. Sergiño Dest, avec sa capacité à monter en attaque, se marque comme l'un des latéraux les plus offensifs du tournoi.

Chris Richards et Antonee Robinson, solides dans les duels aériens, garantissent la stabilité du centre de défense, soutenus par Auston Trusty et Miles Robinson, deux jeunes espoirs prêts à se faire remarquer. Tim Ream, vétéran expérimenté, guide la ligne arrière, tandis qu'Alex Freeman, Mark McKenzie et Joe Scally offrent jeunesse et réactivité.

La blessure du milieu de terrain Johnny Cardoso, contraint à une opération du genou, prive l'équipe d'une présence physique supplémentaire, mais la profondeur du banc permet de pallier cette absence. En somme, l'effectif américain, dirigé par Pochettino, repose sur une philosophie de jeu offensif, combinant rapidité, technique individuelle et solidité défensive.

Le défi sera de transformer ces atouts en résultats concrets lors du tournoi, face à des adversaires redoutables du groupe D. L'espoir est grand : jouer un rôle décisif devant les supporters, marquer des buts mémorables et inscrire les États‑Unis dans l'histoire du football mondial, en profitant de l'élan généré par le statut de pays hôte





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