Les États-Unis boycottent à nouveau l'Examen périodique universel de l'ONU

Les États-Unis ont boycotté l'Examen périodique universel de l'ONU à Genève et ne participeront pas à la prochaine évaluation de leurs droits humains.

Les États-Unis ont de nouveau boycotté l'Examen périodique universel (EPU) de leurs performances en matière de droits de l'homme, une procédure menée par les Nations unies à Genève. Cette absence de la délégation américaine devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a déclenché de vives critiques de plusieurs pays et d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains.

Le président du Conseil des droits de l'homme, l'Indonésien Sidharto Reza Suryodipuro, a constaté publiquement l'absence de la délégation américaine dans la salle au moment où l'examen devait débuter. Dans une lettre adressée aux Nations unies, Washington avait déjà indiqué qu'il ne prendrait pas part à la prochaine évaluation de son bilan en matière de droits humains.

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Un boycott américain sans précédent au sein de l'EPU

Cette double défection constitue une première depuis la mise en place de l'Examen périodique universel en 2008. Les 193 États membres des Nations unies sont théoriquement tenus de se soumettre à cette procédure tous les quatre à cinq ans.

Avant les États-Unis, seul Israël avait boycotté son EPU, au début de l'année 2013, avant de finalement s'y soumettre plus tard la même année. Le cas américain se distingue donc par la répétition du refus et par l'absence de participation annoncée à l'évaluation suivante.

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Lors du boycott d'une première évaluation en novembre 2025, le Conseil des droits de l'homme avait reporté d'un an l'examen des États-Unis, dans l'espoir que Washington revienne sur sa position. Cette tentative de dialogue n'a pas produit l'effet escompté.

Le Département d'État et la position de Washington

Le Département d'État américain a déclaré que l'administration considère le Conseil des droits de l'homme comme une instance irrécupérable, qui tourne les droits de l'homme en dérision. Il en a déduit que les États-Unis ne participeraient à aucun de ses mécanismes, y compris l'EPU.

Face à ce boycott, la représentante de l'Union européenne a fait savoir que Bruxelles regrettait toute situation où un engagement total fait défaut, comme dans le cas de cette décision américaine de ne pas participer, une fois de plus. L'ambassadeur cubain, Rodolfo Benitez Verson, a exprimé son indignation devant le Conseil, en soulignant que les États-Unis sont le seul pays, dans l'histoire de cette instance, à avoir refusé de prendre part au cycle de l'EPU sans même présenter leur rapport national.

Des défenseurs des droits humains dénoncent un manque de redevabilité

Noor Abdalla, épouse de Mahmoud Khalil, figure des manifestations propalestiniennes et résident permanent que l'administration avait tenté d'expulser l'an dernier, a affirmé à des journalistes que l'obligation de rendre des comptes est essentielle. Elle a estimé que, lorsque le gouvernement le plus puissant du monde n'a pas à rendre de comptes, il s'imagine pouvoir agir à sa guise, ce qu'elle a constaté dans le cas de son mari.

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Phil Lynch, le chef de l'ONG Service international pour les droits de l'homme (ISHR), a interrogé la position de Washington en demandant ce que les États-Unis avaient à cacher. Il a estimé que le bilan américain sur les questions migratoires, les droits des personnes LGBT, la discrimination raciale et les libertés civiques, notamment le droit de manifester, justifie une analyse approfondie.

Dans ce contexte, des défenseurs des droits humains, des organisations de la société civile et des élus américains se sont réunis à Genève pour alerter sur des violations présumées des droits humains aux États-Unis. Ils ont notamment cité la conduite de guerres jugées illégales au Moyen-Orient et des exécutions extrajudiciaires dans le Pacifique et les Caraïbes.