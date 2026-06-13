Les États-Unis ont annoncé avoir abattu des drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, malgré l'optimisme affiché pour un accord ces derniers jours.

Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens qui ciblaient des navires dans le détroit d'Ormuz. Les drones iraniens visaient des navires dans le détroit d'Ormuz, ont annoncé les États-Unis .

Malgré l'optimisme affiché pour un accord ces derniers jours, les États-Unis ont annoncé ce vendredi avoir abattu des drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux. L'armée américaine a indiqué ce vendredi avoir abattu plusieurs drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, malgré l'optimisme affiché quelques heures plus tôt par les deux parties. L'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque dans le but de frapper des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz.

Les forces américaines les ont tous abattus ces dernières heures, et le trafic maritime dans le détroit reste fluide. La situation dans le détroit d'Ormuz est tendue depuis plusieurs jours, les États-Unis et l'Iran s'opposent sur plusieurs questions, notamment le contrôle du détroit et la présence de forces américaines dans la région. Les États-Unis ont annoncé avoir déployé des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz pour protéger les navires commerciaux contre les attaques iraniennes.

L'Iran a répondu en déclarant que les États-Unis ne peuvent pas contrôler le détroit et que les forces américaines doivent quitter la région. La situation est complexe et les deux parties semblent être en conflit sur plusieurs points. Les États-Unis ont également accusé l'Iran d'avoir lancé des missiles balistiques contre des navires américains dans la région. L'Iran a nié ces allégations, mais les États-Unis ont présenté des preuves pour étayer leurs accusations.

La situation dans le détroit d'Ormuz est très tendue et les deux parties semblent être en conflit sur plusieurs points. Les États-Unis ont annoncé avoir abattu des drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, malgré l'optimisme affiché quelques heures plus tôt par les deux parties. Les forces américaines ont abattu plusieurs drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, et le trafic maritime dans le détroit reste fluide





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