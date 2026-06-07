Les Espoirs de Basket Landes remportent la Coupe Christiane-Carrère

Les Espoirs de Basket Landes ont concrétisé d'un titre une année pleine en remportant la Coupe Christiane-Carrère en écartant sans ménagement de leur chemin Hagetmau-Momuy-Castaignos.

La finale de la Coupe des Landes de basket a été un régal pour les Espoirs de Basket Landes qui ont remporté le titre en écartant sans ménagement Hagetmau-Momuy-Castaignos .

Les Espoirs de Basket Landes ont concrétisé d'un titre une année pleine, face à une équipe de Hagetmau-Momuy-Castaignos qui peut être fier de son parcours. La finale féminine n'a pas brillé par son suspense, elle a permis aux Espoirs de Basket Landes de concrétiser d'un titre une année pleine. Les Espoirs de Basket Landes ont remporté la Coupe Christiane-Carrère en écartant sans ménagement de leur chemin Hagetmau-Momuy-Castaignos.

Les joueuses de Vincent Joly ont fait preuve de sérieux et ont imposé leur intensité et leur gabarit. Les Espoirs de Basket Landes ont été constantes sur cet aspect et ont bien respecté les consignes des coachs. La finale de la Coupe des Landes a été un régal pour les Espoirs de Basket Landes qui ont remporté le titre en écartant sans ménagement Hagetmau-Momuy-Castaignos





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