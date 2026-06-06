Les Espoirs de Basket Landes écrasent le HMCB et remportent la Coupe Christiane‑Carrère

Les jeunes équipes féminines de Basket Landes dominent le Hagetmau‑Momuy‑Castaignos (44‑86) pour s'offrir la Coupe des Landes Christiane‑Carrère, ajoutant un titre à une saison déjà riche en succès et marquant le départ imminent de plusieurs joueuses prometteuses, dont Victoire Mercier, vers les États‑Unis.

Les jeunes espoirs du basket féminin du club Basket Landes ont livré une performance dominante lors de la finale de la Coupe des Landes Christiane‑Carrère, qui s'est déroulée à Gamarde.

Portées par une défense dense et une attaque efficace, les Bleu et Blanc ont pulvérisé le Hagetmau‑Momuy‑Castaignos (HMCB) avec un score de quarante‑quatre à quatre‑vingt‑six, laissant leurs adversaires peu de répit. Cette victoire s'inscrit dans la continuité d'une saison exceptionnelle pour les espoirs, qui ont déjà célébré le succès de leurs équipes seniors en Coupe de France et le titre de champion de France en Ligue féminine.

Sous la houlette de l'entraîneur Vincent Joly, les joueuses ont su exploiter chaque possession et imposer un rythme soutenu, refusant toute remise en question de la part du HMCB, dont les tentatives offensives ont été régulièrement contrecarrées par la vigilance défensive des Landes. Au premier quart‑temps, le parquet a déjà affiché un écart de seize points en faveur de Basket Landes (30‑16), témoignant de la capacité de l'équipe à répondre rapidement aux phases d'attente et à transformer les fautes adverses en points cruciaux.

Le match a rapidement basculé en faveur des Espoirs, qui n'ont cessé d'élargir leur avantage au fil des quart‑temps. Après une brève remontée du HMCB dans le deuxième quart (34‑24), les Landes ont retrouvé leur sang‑froid et, grâce à un pressing constant, ont limité les tentatives de tir à deux points de leurs opposantes. La pause est arrivée avec une avance de vingt‑cinq points, un résultat qui a déjà annoncé le scénario final.

Le troisième quart a vu la domination se confirmer, le tableau d'affichage affichant un écart de trente‑neuf points (66‑37) en faveur des Bleu et Blanc. Les joueuses de Basket Landes, notamment la capitaine Justine Bichot, ont conclu leurs actions par des lancers francs impeccables, transformant chaque faute en opportunité de marquer.

Leur supériorité physique, leur cohésion d'équipe et leur capacité à gérer la pression ont rendu toute tentative de réaction du HMCB vaine, même si ce dernier a fait preuve de résilience en tentant de rester compétitif jusqu'au dernier moment. Outre le trophée, cette victoire revêt une dimension particulière pour plusieurs joueuses du club, dont la prometteuse Victoire Mercier, âgée de seulement dix‑sept ans, qui s'apprête à rejoindre les rangs universitaires aux États-Unis pour poursuivre son développement.

Ce match constitue son dernier engagement avec les espoirs de Basket Landes, un adieu émouvant à une génération qui a écrit l'histoire du club au cours de la campagne 2025‑2026. Six autres joueuses vont également quitter le groupe, emportant avec elles l'expérience d'une saison couronnée de succès et la certitude d'avoir contribué à un palmarès riche.

La Coupe Christiane‑Carrère vient ainsi clôturer le parcours des espoirs, qui peuvent désormais savourer pleinement le trophée, tout en regardant vers l'avenir avec la conviction d'un projet sportif solide et ambitieux





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