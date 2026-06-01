Les souris envahissent les champs céréaliers en Australie-Méridionale, causant un désastre économique et un cauchemar pour les habitants.

Les envahisseurs de l' Australie-Méridionale : les souris envahissent les champs céréaliers et les habitants sont au bord de la panique. Les autorités ont déclaré une invasion à partir de 800 souris par hectare, mais les densités atteignent désormais 8.000 rongeurs par hectare dans les zones les plus touchées.

Cela représente un désastre économique et une situation devenue un véritable cauchemar pour les habitants. La présidente du comté de Morawa, Karen Chappel, décrit des scènes particulièrement éprouvantes : des gens se sont fait mordre les orteils par des souris, d'autres sont rentrés de vacances et ont trouvé des souris qui avaient fait leur nid dans leur lit. Les nuisances sont omniprésentes et les habitants sont appelés à adopter des mesures d'hygiène strictes.

Les autorités ont délivré une autorisation d'urgence pour permettre l'utilisation d'appâts anti-souris à double concentration dans les champs céréaliers. Les exploitants agricoles espèrent ainsi éviter un scénario comparable à celui de 1993, où l'invasion de souris avait provoqué près de 96 millions de dollars de dégâts





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