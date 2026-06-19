Les enseignants de la cité scolaire de Nérac menacent de boycotter la fonction de professeur principal

Les professeurs de la cité scolaire de Nérac dans le Lot-et-Garonne ont fait une déclaration forte lors du conseil d'administration du collège Henri-de-Navarre. Ils ont annoncé qu'ils cesseront de remplir la fonction de professeur principal et de membre du conseil d'administration si leurs revendications ne sont pas entendues.

Les enseignants de la cité scolaire de Nérac dans le Lot-et-Garonne ont fait une déclaration forte lors du conseil d'administration du collège Henri-de-Navarre. Ils ont annoncé qu'ils cesseront de remplir la fonction de professeur principal et de membre du conseil d'administration si leurs revendications ne sont pas entendues.

Les professeurs sont en grève depuis plusieurs mois pour protester contre la suppression de trois classes dans la cité scolaire l'année prochaine. Ils estiment que cela entraînera des pertes de 90 heures d'enseignement et des difficultés d'emploi du temps pour les élèves. Les professeurs ont également souligné l'importance de maintenir une offre éducative large dans leur établissement pour permettre aux élèves de maintenir une égalité d'accès aux spécialités et aux options.

Ils ont appelé à un regain d'intérêt de la hiérarchie pour leur établissement et leurs élèves





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