Les enfants de Daniel Lévi accusent à nouveau leur belle-mère de nuire à l'image de leur père

Les enfants de Daniel Lévi ont réitéré leurs reproches et questionnements à l'encontre de leur belle-mère Sandrine Aboukrat Lévi, accusant l'utilisation abusive de l'héritage artistique et de l'image de leur père.

Les enfants de Daniel Lévi accusent à nouveau leur belle-mère Sandrine Aboukrat Lévi de nuire gravement à l'image de leur père. Après avoir porté des accusations à la fin du mois de mai 2026, les trois enfants du chanteur ont réitéré leurs reproches et questionnements dans les colonnes du magazine Vidéo Femme Actuelle.

Les enfants de Daniel Lévi, Abel, Rephaël et Rivka, ont dénoncé l'utilisation de l'héritage artistique et de l'image de leur père, décédé en 2022, sans leur légitimité. Ils ont également accusé leur belle-mère de prendre des décisions importantes sans leur consultation. Les enfants de Daniel Lévi ont déclaré qu'ils ont des preuves de l'utilisation abusive de l'héritage de leur père et qu'ils vont prendre des mesures pour protéger leurs droits.

La veuve de Daniel Lévi, Sandrine Aboukrat Lévi, a répondu aux accusations des enfants en affirmant qu'elle n'a rien à cacher et qu'elle va continuer à gérer l'héritage de leur père comme elle l'a toujours fait





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