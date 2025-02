Les Enfants de Bron Luttent contre le Syndrome de Sanfilippo

Eden et Abel, deux frères atteints du syndrome de Sanfilippo, vivent une course contre la montre. Leurs parents, Farha et Tomy, se battent pour financer un essai clinique pour une thérapie génique.

Eden, 8 ans, et son petit frère Abel, 4 ans, sont atteints du syndrome de Sanfilippo, une maladie génétique rare dont les symptômes se rapprochent de ceux de la maladie d'Alzheimer. Les parents, Farha et Tomy, se battent depuis Bron , dans le Rhône, pour financer un traitement coûteux, à travers une cagnotte en ligne qui a déjà récolté plus d'un million d'euros. Le diagnostic a été reçu en mars 2021, après plusieurs années d'errance médicale.

Une lettre qui a bouleversé la vie du jeune couple, alors que Farha venait d'accoucher d'Abel. « Les enfants atteints de ce syndrome ont une espérance de vie d'une quinzaine d'années. Petit à petit, ils perdent tout ce qu'ils ont appris, font des crises de démence et d'épilepsie, ont des troubles du comportement et du sommeil, puis finissent handicapés physique avant de mourir », détaille Farha avec émotion. Face à cette maladie rare et incurable, Farha et Tomy ont choisi de ne pas se résigner. Peu de temps après le diagnostic, ils ont lancé une cagnotte afin de financer un essai clinique pour une thérapie génique qui s'annonçait prometteuse. Grâce à la générosité de plus de 30.000 personnes, ils ont réussi à financer la première phase du projet, une étude clinique d'« Histoire naturelle » de la maladie de Sanfilippo C en France. Cette étude, d'une durée de deux ans, consiste en une cartographie de la maladie et de son évolution, nécessaire pour lancer l'essai clinique. Il reste encore un peu plus de 300.000 euros à récolter pour permettre l'étape suivante. Quinze enfants, dont Eden et Abel, pourront alors intégrer le protocole. Mais le temps presse, car il s'agit d'une maladie neurodégénérative, et plus on attend, plus ils meurent petit à petit, explique Farha. Eden et Abel ne connaissent pas la gravité de leur maladie. « On ne veut pas leur faire du souci. Ils ne nous posent pas de questions. On se demande parfois s'ils n'essaient pas de nous protéger, car ils sentent qu'on est mal. Ils vont à leur rendez-vous sans rien demander. Ils sont très courageux », assure Farha. « C'est eux qui nous maintiennent, sans eux on n'aurait pas réussi tout ça », ajoute-t-elle. Grâce à cette thérapie génique, elle espère que « plus aucun enfant ne souffre de cette maladie et que plus aucun parent ne souffre comme nous. »





