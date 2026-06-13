Les élèves du collège Vallis Aeria découvrent les métiers de la radio lors d'une visite à RTV FM

Rencontre formatrice entre les jeunes animateurs de la webradio du collège Vallis Aeria et l'équipe de Radio Territoire Ventoux à Carpentras, avec ateliers d'écriture, enregistrement d'un podcast et visite de l'exposition Ernest Pignon-Ernest à l'Inguimbertine.

Le 4 juin dernier, les élèves du club webradio du collège Vallis Aeria ont effectué une sortie pédagogique à Carpentras pour visiter les locaux de Radio Territoire Ventoux (RTV FM).

Cette rencontre a permis aux jeunes animateurs de découvrir le fonctionnement d'une radio associative et les métiers de l'audiovisuel. L'animateur et journaliste Florian Giraudi a pris le temps d'expliquer aux collégiens les différentes étapes de la production d'une émission, depuis l'écriture jusqu'à l'enregistrement, en insistant sur l'importance du travail de la voix pour capter l'auditeur. Les élèves ont ainsi appris à structurer un podcast, à poser leur voix et à rendre un contenu à la fois informatif et vivant.

Suite à ces explications, la matinée s'est poursuivie par une séance d'enregistrement en direct, au cours de laquelle les participants ont pu interviewer Florian Giraudi. Cet exercice pratique leur a permis de mettre en application les conseils reçus et de se familiariser avec le matériel professionnel. L'après-midi a été consacrée à la découverte culturelle avec une visite de l'Inguimbertine, la bibliothèque-musée de Carpentras.

Les jeunes ont pu y admirer une exposition consacrée à Ernest Pignon-Ernest, artiste reconnu comme précurseur du street art. Cette sortie s'inscrit dans le cadre du projet d'éducation aux médias et à l'information porté par le collège Vallis Aeria, qui vise à donner aux élèves les clés pour comprendre et produire des contenus audiovisuels de qualité. En collaborant avec une radio locale associative, l'établissement offre aux élèves une immersion concrète dans le monde du journalisme et de la communication sonore.

L'opération renforce les liens entre l'institution scolaire et les acteurs culturels du territoire, favorisant une ouverture sur le monde professionnel et artistique. Les retours des participants ont été positifs, certains exprimant le souhait de poursuivre l'expérience à travers des productions régulières pour la webradio du collège. Cette initiative illustre l'importance des partenariats entre écoles et médias locaux dans la formation des jeunes citoyens, avertis et critiques face à l'information.

Elle montre aussi comment une radio associative peut jouer un rôle de médiateur culturel et pédagogique au service des générations futures





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