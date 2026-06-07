Les élèves de Juillan invités à l'Élysée pour célébrer le patrimoine pyrénéen

Les élèves de la classe de CM2 de l'école publique de Juillan ont été conviés par le président de la République, Emmanuel Macron, à une réception au palais de l'Élysée pour célébrer le patrimoine pyrénéen. Ils vont chanter avec les artistes de Boulevard des Airs et seront accompagnés de nombreux acteurs culturels des Hautes-Pyrénées.

Une classe de CM2 de Juillan, dans les Hautes-Pyrénées, a été invitée par le président de la République, Emmanuel Macron, au palais de l' Élysée pour célébrer le patrimoine pyrénéen .

Les élèves de cette classe ont déjà partagé un moment privilégié avec les artistes de Boulevard des Airs, et ils vont se retrouver à l'Elysée pour chanter avec eux. Cette invitation exceptionnelle prend une dimension inédite pour la candidature du Pic du Midi à l'Unesco. De nombreux acteurs culturels des Hautes-Pyrénées sont également conviés par le président de la République pour cette cérémonie organisée en soutien à cette candidature.

Les élèves de la classe de CM2 de l'école publique de Juillan ont été surpris d'apprendre qu'ils étaient conviés par le président de la République en personne à une réception au palais de l'Élysée. Dans le cadre de cette cérémonie, Emmanuel Macron a souhaité la présence d'acteurs locaux de la culture en lien avec les écoles.

Le groupe Boulevard des Airs a monté un gros projet pédagogique au niveau national auquel l'école de Juillan a participé, et c'est donc tout naturellement que BDA a souhaité la présence des CM2 Juillanais pour chanter avec eux à l'Élysée. La directrice Sabine Védère et son équipe ont dû agir en urgence pour gérer la logistique et toutes les démarches administratives qui en découlent.

L'Élysée a voulu une mise en valeur du territoire dans la candidature par la présence d'une classe des Hautes-Pyrénées, mais aussi d'une classe d'Île-de-France, associée au projet de BDA. Ont également été conviés des élèves du secondaire qui partiront du lycée Lautréamont.

Beaucoup de personnalités ont été invitées à cette réception de mardi prochain, notamment les maires du territoire de proximité du pic du Midi engagés dans le projet de labellisation Unesco, l'équipe portant la candidature autour du syndicat mixte du pic du Midi, des acteurs économiques et scientifiques du territoire





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