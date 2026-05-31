Les électroménagers Silvercrest à prix réduit chez Lidl

Lidl propose des électroménagers Silvercrest à prix réduit. Parmi les offres, une machine à café, une machine à granités, une machine à glace, un robot multifonction et une fabrique à glaçons sont disponibles à des prix réduits.

Lidl propose des électroménagers Silvercrest à prix réduit . Parmi les offres, une machine à café , une machine à granités , une machine à glace , un robot multifonction et une fabrique à glaçons sont disponibles à des prix réduit s.

Ces appareils sont conçus pour être pratiques et polyvalents, et sont équipés de fonctionnalités telles que des programmes automatiques, des systèmes de porte-filtre et des buse vapeur orientables. Les prix de ces appareils sont réduits de 25% à 16% par rapport aux prix d'origine.

Cela signifie que vous pouvez obtenir ces appareils à des prix très compétitifs, notamment la machine à granités qui est accessible à 149 euros, la machine à glace qui est accessible à 99 euros et le robot multifonction qui est accessible à 74,99 euros. Ces offres sont valables chez Lidl et sont proposées par un expert de l'équipe 20 Minutes Shopping. Les prix affichés sont indicatifs et susceptibles de changer





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