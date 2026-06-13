Les édulcorants, une solution de secours pour la perte de poids ?

Le nutritionniste Dr Jean-Michel Cohen rappelle que la perte de poids repose avant tout sur l'équilibre global de l'alimentation et du mode de vie. Les édulcorants peuvent aider, mais ne font pas maigrir à eux seuls.

Vous remplacez le sucre par des édulcorants dans l'espoir de perdre du poids plus facilement ? Si cette habitude peut aider à réduire les calories consommées, elle n'est pas pour autant une solution miracle.

Dans une vidéo publiée le 3 juin 2026, le nutritionniste Dr Jean-Michel Cohen rappelle que la perte de poids repose avant tout sur l'équilibre global de l'alimentation et du mode de vie. Les édulcorants peuvent aider, mais ne font pas maigrir à eux seuls Pour de nombreuses personnes, les édulcorants représentent une alternative séduisante au sucre. Leur principal avantage : apporter un goût sucré avec peu ou pas de calories.

Mais selon le Dr Jean-Michel Cohen, il ne faut pas leur attribuer des pouvoirs qu'ils n'ont pas. À voir aussi Article Diabète et édulcorants : ce qu'il faut savoir Article Saccharine - Edulcorants - Doctissimo "Clairement, c'est un système d'assistance, mais ce n'est pas un système de remplacement", explique le spécialiste.

Autrement dit, remplacer le sucre par des édulcorants peut constituer un coup de pouce dans une démarche de perte de poids, mais ce changement seul ne suffit pas à faire baisser le chiffre sur la balance. Pour obtenir des résultats durables, il est nécessaire d'agir sur l'ensemble de ses habitudes alimentaires et de maintenir une activité physique régulière.

"On compte sur un ensemble de choses", rappelle le médecin. Une alimentation équilibrée n'interdit pas le sucre Contrairement aux idées reçues, le Dr Jean-Michel Cohen ne recommande pas de bannir totalement le sucre. Selon lui, une alimentation saine repose davantage sur la notion de juste proportion que sur les interdictions.

"Une bonne alimentation n'interdit rien, c'est un problème de proportion et d'harmonie", souligne-t-il. L'objectif n'est donc pas de remplacer systématiquement chaque gramme de sucre par un édulcorant, mais de trouver un équilibre adapté à son mode de vie. Le nutritionniste préconise ainsi une approche modérée : réduire progressivement la quantité de sucre tout en utilisant davantage les édulcorants lorsque cela est pertinent. Une stratégie qui permet de limiter les excès sans générer de frustration.

Un intérêt particulier pour les personnes diabétiques Si les édulcorants ne constituent pas une solution magique pour perdre du poids, ils peuvent néanmoins présenter un réel intérêt dans certaines situations. C'est notamment le cas des personnes atteintes de diabète. Le Dr Jean-Michel Cohen rappelle qu'ils permettent de conserver le goût sucré tout en évitant les variations importantes de la glycémie. Pour ces patients, ils peuvent donc représenter un outil utile dans le cadre du suivi alimentaire.

Au final, la question ne se résume pas à choisir entre sucre et édulcorants. Pour le spécialiste, la clé reste une approche globale de la santé, fondée sur des habitudes alimentaires équilibrées, une activité physique adaptée et une relation sereine avec l'alimentation. Les édulcorants peuvent y trouver leur place, mais ils ne remplacent jamais les fondamentaux d'une bonne hygiène de vie.

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