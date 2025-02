Les Écologistes Préparent les Municipales de 2026 à Toulouse

Le groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale, avec la députée Christine Arrighi, s’apprête à présenter sept propositions de loi, dont certaines seront directement appliquées à Toulouse pour les municipales de 2026. Trois dossiers se démarquent : la protection de l’eau potable, la lutte contre les polluants éternels et le déploiement d’une sécurité sociale de l’alimentation. Ces propositions visent à renforcer la position des écologistes à Toulouse, où les municipales de 2026 s’annoncent très disputées.

Le groupe Écologiste et Social à l’Assemblée nationale, dont fait partie la députée de la 9e circonscription de la Haute-Garonne Christine Arrighi, présentera le 20 février sept propositions de loi dont certaines « sont en résonance avec les projets que les écologiste s portent pour les élections municipales de Toulouse en 2026 ».

C’était l’objectif en partie de la conférence de presse organisée vendredi 14 février par la parlementaire Christine Arrighi, entourée d’Antoine Maurice, président du groupe Toulouse écologiste et solidaire au conseil municipal de Toulouse, d’Hélène Cabanes, cheffe de file adjointe des Écologistes et son chef de file Régis Godec, désigné comme tel en novembre 2024 par ses partisans qui l’ont préféré (62,5 %) à Antoine Maurice. Trois propositions pour Toulouse Parmi les propositions portées par des députés hors département qui pourraient être appliquées à Toulouse, trois dossiers se distinguent : une mesure pour la protection durable de la qualité de l’eau potable ; un dispositif pour lutter contre les polluants éternels ; et le déploiement d’une sécurité sociale de l’alimentation. Un dossier défendu par Régis Godec : « On proposera aux citoyens de choisir leurs producteurs, de cotiser volontairement et d’avoir une répartition en fonction de leurs moyens, avec un principe de justice sociale ». « 25 % de la population française a consommé une eau contaminée » Au chapitre de la qualité de l’eau potable, sujet environnemental d’avenir avec le réchauffement climatique, Hélène Cabanes évoque « un constat assez préoccupant ». « En 2023, 25 % de la population française, soit environ 17 millions de personnes, ont consommé régulièrement ou occasionnellement une eau contaminée aux pesticides, ce n’est pas rien ». Des mesures qui pourraient légitimer une tête de liste de gauche, déjà très divisée à Toulouse, pour les municipales de 2026 ? « On y va avec des propositions, un projet qu’on porte pour les citoyennes et citoyens », dit Régis Godec. « Est-ce qu’untel sera candidat, qui partira avec qui, dans quelle configuration, certes cela intéresse pas mal de monde, mais l’important c’est d’apporter des propositions. En complémentarité avec les députés du Nouveau front populaire, on montre qu’il y a la capacité de travailler avec toutes les composantes du NFP. Quand on voit évoluer la discussion autour de la composition politique, la force écologiste est la force centrale. À travers ce qu’on entend entre le PS et LFI, on a l’impression qu’un compromis politique pourrait se dessiner pour que les écologistes conduisent une liste de gauche à Toulouse ». Régis Godec avoue qu’il en serait logiquement le chef de file.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Écologiste Toulouse Municipales Propositions De Loi Eau Potable Polluants Sécurité Sociale De L’Alimentation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

David Belliard, candidat aux primaires écologistes pour les municipales 2026 à ParisDavid Belliard, adjoint à la maire de Paris, annonce sa candidature à la primaire écologiste pour les municipales de 2026. Ce troisième candidat sur le terrain s'engage à un débat ouvert avec Yannick Jadot, également candidat à la mairie.

Lire la suite »

Municipales 2026 à Paris : les Écologistes appellent à se rassembler derrière Yannick JadotLa direction des Écologistes a appelé les militants parisiens à se rassembler derrière la candidature du sénateur Yannick Jadot pour les municipales de 2026 à Paris alors que plusieurs élus locaux ont déjà annoncé leur candidature.

Lire la suite »

Municipales 2026 à Paris : Qui sont les quatre candidats à la primaire des Ecologistes?David Belliard, Fatoumata Koné, Anne-Claire Boux et Aminata Niakate sont sur les rangs, malgré l’appel du sénateur Yannick Jadot à se « rassembler »

Lire la suite »

Mont-de-Marsan : la Gauche et les écologistes s’unissent en vue des municipales de 2026Les Montois sont invités à participer à plusieurs temps de rencontres tout au long de l’année 2025. Premier rendez-vous le 18 février

Lire la suite »

Richard Mébaoudj lance une liste 'piétonne' pour les municipales de 2026 à ToulouseRichard Mébaoudj, opposant à la Tour Occitanie et représentant de 60 millions de piétons à Toulouse, lance une liste municipale en 2026 nommée 'Toulouse à pied et en commun' (TPC). Cette liste prône la protection des piétons dans l'espace public et s'oppose à l'influence des cyclistes et des trottinettes. La liste TPC demande une politique de verbalisation accrue contre les cyclistes et trottinettistes en infraction, l'instauration d'aires piétonnes et la sécurisation des voies riveraines pour les piétons.

Lire la suite »

Nadia Pellefigue, candidate pour les municipales de 2026 à ToulouseNadia Pellefigue, vice-présidente du Conseil régional d’Occitanie, annonce sa candidature aux municipales de 2026 à Toulouse, trois jours après le refus de Carole Delga. Elle présente sa candidature comme une proposition ouverte à tous les Toulousains, indépendamment des affiliations partisanes.

Lire la suite »