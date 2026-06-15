Les écoles de commerce françaises au top à l'international

Les écoles de commerce françaises ont la cote à l'international, mais la France connaît également des défis en matière de démographie, de télécommunications et de santé des travailleurs.

Les écoles de commerce françaises ont la cote à l'international. Cinq des dix meilleures écoles de finance du monde sont françaises, selon le dernier classement du Financial Times.

La France attire les spécialistes de l'intelligence artificielle, selon une étude du réseau social LinkedIn. La population française va continuer d'augmenter pendant une dizaine d'années, mais l'institut de la statistique prévoit ensuite une chute de la démographie et la perte de 3,2 millions d'habitants d'ici 2070. Le marché français des télécommunications a connu un tournant majeur avec l'accord entre Bouygues Telecom, Orange et Free pour le rachat de SFR.

Le député Les Républicains Éric Pauget propose aux entreprises de racheter les congés payés de leurs employés pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Les millionnaires sont de plus en plus nombreux sur Terre, avec 25,3 millions d'individus. Les Français n'achètent plus leurs cigarettes chez les buralistes, ce qui fait perdre 10 milliards d'euros de taxes à l'État. Un tiers des salariés français est exposé à un risque de burn-out, selon un baromètre Empreinte Humaine-Ipsos BVA.

Le mouvement de Claude Vorilhon, Raël, a été accusé d'emprise et d'horreur par une ancienne adepte





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