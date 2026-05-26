Quatre suspects accusés de détention massive d'un kilo de cocaïne ont vu leurs avocates porter plainte contre la procédure judiciaire, pointant des lacunes communicationnelles et structurelles au tribunal de Montauban.

Dans un tournant judiciaire médiatisé, les avocates des quatre hommes arrêtés le 18 mai 2026 pour possession de 28 kilos de cocaïne à Saint-Nauphary ont soulevé des griefs majeurs lors de la comparution immédiate tenue le 22 mai 2026.

Le procès, qui s'est déroulé à Montauban, a servi de scène aux accusations de mépris des droits de la défense dans les procédures internes de la cour. Les avocates, dont Amélie Piazzon, Serghinia Hammoud-Chobert, Laurence Boyer et une autre, ont dénoncé les insuffisances du système, de la communication aux suspects à la présence d'interprètes.

Au moment où la substitut de la procureure, Alice Gardair, a demandé et obtenu le renvoi du procès, les avocates ont appelé la faute à une poursuite de l'inefficace communication. En particulier, le manque d'interpréteur a entravé la relation de leurs clients avec leurs avocats, qui n'ont pu recevoir le dossier que 20 minutes avant les audiences. Les témoins de l'audience ont décrit une scène chaotique, où un traducteur apparaît en visioconférence, dont les appels réseau sont quasi-silencieux.

La présidente du tribunal, Sylvie Saliba, a été contrainte d'utiliser son propre téléphone pour maintenir la traduction en cours, un acte improvisé qui a généré plus de confusion qu'une aide. Les avocates se sont également plaintes du fait que les suspects étaient maintenus en détention provisoire dans des lieux surpeuplés, le taux d'occupation dans la prison de Montauban étant de 196 %.

Cela a conduit à l'exclamation d'une avocate selon laquelle la maison d'arrêt ne pourra pas offrir de lit confortable, forçant les détenus à dormir sur le sol. Les fourneaux ont également mis en lumière des problèmes de logistique la mise en place de la procédure de comparution immédiate.

Lors de la re-saisie de l'audience, la présence d'un suspect dans le box a été perturbée en raison d'un retard de l'interprète, ainsi que par l'escorta pénitentiaire qui a eu à intercepter l'interprète pour terminer la procédure. Les avocates ont jugé que le délai et les préparations inadéquates ont trouvé leurs effets dans le manque de temps pour vérifier des éléments cruciaux tels que les liens familiaux ou l'identité des suspects.

Au final, la décision de la cour est d'envoyer les quatre prévenus à Montauban, Seysses (Haute-Garonne) et Albi (Tarn) pour une détention provisoire jusqu'au 10 juillet, sans toutefois solvent pour le court terme, et de les faire poursuivre plus tard. Cette affaire rappelle les tensions actuelles entre la procédure judiciaire et les droits fondamentaux des individus arrêtés. Les avocates ont dénoncé qu'une telle gestion peut fausser le résultat même si aucune erreur directe n'est mentionnée.

Les autorités judiciaires sont désormais sous pression pour réviser leurs pratiques, notamment l'accès rapide aux interprètes et à l'information pour les accusés, afin d'éviter des accusations publiques de violations des droits à un procès équitable.





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