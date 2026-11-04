Les Disparus des Argonnes : Alix Poisson sur les scènes difficiles du tournage

Alix Poisson révèle les défis émotionnels du tournage de Les Disparus des Argonnes. La série France 2 retrace l'enquête sur huit militaires disparus à Mourmelon.

À partir du mercredi 4 novembre, la chaîne France 2 diffuse la mini-série Les Disparus des Argonnes. Ce projet télévisuel revient sur l'affaire tragique des disparitions survenues dans les années 1980 près du camp militaire de Mourmelon. L'actrice Alix Poisson incarne Jocelyne, une mère cherchant désespérément son fils Gilles, un jeune militaire introuvable après une permission.

Décryptage de l'enquête historique

Huit jeunes hommes ont été enlevés à proximité de la base située dans la Marne. La plupart avaient effectué leur service militaire et pratiquaient le stop pour se déplacer. Une enquête longue et complexe a permis d'identifier un suspect en 1988. Cet homme avait été arrêté pour le viol d'un auto-stoppeur hongrois avant de mettre fin à ses jours en 2003.

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Le rôle de Jocelyne et sa force

Alix Poisson décrit son personnage comme une amazone et une guerrière. Elle ne craint plus rien après avoir vécu le pire. Son combat vise à retrouver le corps de son fils pour accomplir son deuil. Aux côtés de Vincent Deniard qui joue Fernand, elle tente l'impossible pour comprendre ce drame familial.

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Défis techniques et émotionnels

L'actrice confie que certaines scènes étaient extrêmement difficiles à tourner. Elle mentionne un moment où elle hurle pour la première fois à l'hippodrome. Cette séquence représentait un véritable saut en parachute pour elle. Elle doutait de sa capacité à interpréter cette détresse avec authenticité.

Choix artistiques et réalisation

Une scène finale proposait deux versions différentes pour le tournage. Dans la première, Jocelyne paraît apaisée en écoutant sa petite-fille jouer du violoncelle. Dans la seconde, la musique rappelle tellement son fils qu'elle pleure à chaudes larmes. Le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade a orienté ce choix vers l'émotion pure.