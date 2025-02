Les Dimanches du Peyrou : Brocante, Visites Guidées, Yoga Boxe et Plus

Découvrez l'agenda des activités exceptionnelles proposés ce dimanche 16 février sur les Dimanches du Peyrou à Montpellier. Du marché aux antiquaires à la visite guidée de l'arc de triomphe, en passant par l'atelier de Yoga Boxe et les animations solidaires pour Mayotte, il y en aura pour tous les goûts.

Les Dimanches du Peyrou, un événement incontournable à Montpellier , offre une variété d'activités pour tous les goûts ce dimanche 16 février. Du côté des antiquaires et brocanteurs, le marché traditionnel sera en plein essor, rassemblant 60 à 80 marchands proposant des objets uniques, meubles anciens, bibelots, œuvres d'art et livres rares. Une ambiance chaleureuse et conviviale y régnera, agrémentée d'une guinguette et de restauration sur place.

Si vous préférez l'histoire et les panoramas, une visite guidée de l'arc de triomphe du Peyrou sera proposée à différentes heures. Montez les 90 marches pour admirer le magnifique panorama sur Montpellier et ses environs, et laissez-vous raconter l'histoire de ce monument du XVIIe siècle dédié au règne de Louis XIV. Pour les amateurs de bien-être et d'activités originales, un atelier de 'Yoga Boxe Confiance' sera proposé à la Halle Tropisme. Alice, formée à la boxe thérapie et au yoga, proposera une pratique innovante alliant la puissance de la boxe à la sérénité du yoga, pour un lâcher-prise complet du corps et de l'esprit. Les amoureux de la culture pourront se rendre au Quartier Généreux pour découvrir les traditions mayoresiennes avec des animations organisées par l'Association des étudiants Mahorais de Montpellier (AEMM). Projections de courts-métrages, témoignages et échanges permettront de mieux comprendre la situation de Mayotte et de soutenir la population locale. Enfin, les amateurs de théâtre et de divertissement pourront assister à la pièce 'Le Boudoir' au théâtre Beaux-Arts Tabard. Ce spectacle imaginatif explore le plaisir féminin à travers les anecdotes et les expériences de ses invitées.





