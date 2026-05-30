Les deux garçons français abandonnés au Portugal sont rentrés en France

La mère et son compagnon ont été arrêtés et mis en examen pour 'mise en danger et abandon'. Les deux frères sont retournés dans leur pays après un voyage organisé et accompagné par les autorités françaises et portugaises.

Les deux petits garçons français abandonnés au Portugal sont rentrés en France après un calvaire de dix jours. La mère et son compagnon ont été arrêtés et mis en examen pour ' mise en danger et abandon '.

Le tribunal de Setúbal a indiqué que les autorités françaises confieraient provisoirement les deux enfants aux services sociaux de Colmar. La mère, une Française de 41 ans, a été placée en détention provisoire pour 'mise en danger ou abandon'. Son compagnon de 55 ans a été inculpé pour 'coups et blessures aggravés' sur l'un des deux garçons. Les deux frères sont retournés dans leur pays après un voyage organisé et accompagné par les autorités françaises et portugaises.

Les autorités judiciaires françaises ont décidé de confier les enfants aux services d'aide sociale de Colmar pour procéder à l'évaluation de membres de la famille ou de tiers et d'apprécier leurs conditions pour accueillir les enfants. La famille était recherchée par les autorités françaises depuis le 11 mai. Le père des enfants a appelé à la retenue et a indiqué que ses enfants auraient besoin de se reconstruire comme lui





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