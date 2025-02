Les destinations de rêve des Français pour les vacances d'hiver

Booking.com révèle les destinations les plus recherchées par les voyageurs français pour les vacances d'hiver 2023. Marrakech domine le classement, suivie de Bangkok et d'autres destinations exotiques. Dubaï et Barcelone restent des valeurs sûres pour les amateurs d'exotisme urbain, tandis que Lisbonne et Istanbul continuent de faire rêver. En France, Paris conserve sa place de leader, Nice et Lyon suivent, et Menton connaît une popularité croissante.

Alors que l'hiver s'installe durablement, les Français ressentent de plus en plus le besoin de s'évader et de voyager pour les vacances de février. Selon Booking.com, les destinations les plus recherchées par les voyageurs français, tant en France qu'à l'international, révèlent des envies d'évasion et de soleil. Marrakech conserve sa place de leader, attirant les voyageurs avec son soleil garanti, ses riads enchanteurs, ses souks colorés et sa gastronomie réconfortante.

Pour ceux qui recherchent une alternative à l'effervescence de Marrakech, Bangkok et Ho Chi Minh-Ville gagnent respectivement la première et la troisième place, attirant les amateurs de plages paradisiaques et de street food épicée. Dubaï et Barcelone confirment leur attractivité, toujours aussi séduisantes pour les voyageurs en quête d'exotisme urbain. Que ce soit pour des virées shopping XXL, des rooftops futuristes ou des balades en bord de mer, ces deux destinations restent des valeurs sûres. Lisbonne et Istanbul continuent de faire rêver, bien que la capitale portugaise perde trois places cette année. Loin d'être boudée, elle reste un incontournable pour ceux qui recherchent un city trip alliant culture, douceur de vivre et pastéis de nata. Istanbul, qui perd une place dans le classement, n'en reste pas moins une ville fascinante où Orient et Occident se rencontrent dans un décor digne d'un conte des Mille et Une Nuits. En revanche, le vrai phénomène à suivre, c'est la montée en puissance de la Thaïlande, qui pourrait bien détrôner certaines destinations européennes dans les années à venir. En France, Paris reste la destination la plus prisée, confirmant son statut de capitale touristique incontestée. Nice et Lyon conservent également leurs places sur le podium, tandis que la montée de Menton dans le classement illustre un attrait grandissant pour la côte méditerranéenne en hiver. Chamonix-Mont-Blanc continue d'attirer les amateurs de sports d'hiver, tout comme Gérardmer, qui gagne en popularité.





bibamagazine / 🏆 69. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Vacances Destinations Voyage Marrakech Dubaï Barcelone Bangkok Istanbul Lisbonne Paris Nice Lyon

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les messages vocaux sont déjà passés de mode : les Français leur trouvent tous les défautsUne nouvelle étude révèle que la moitié des Français trouve les messages vocaux peu pratiques à écouter, tandis que 45% les jugent trop longs et ennuyeux. Est-ce la fin d'une mode ?

Lire la suite »

Les Marseillais Jul, Tayc et HUGEL parmi les artistes français les plus exportés dans le mondeLe rappeur Jul, le chanteur Tayc et le DJ HUGEL - tous natifs de Marseille - placent des morceaux dans le top 25 des chansons françaises les plus exportées dans le monde en 2024 sur Spotify.

Lire la suite »

Grève dans le jeu vidéo français : les salariés dénoncent les conditions de travail et les licenciementsLe secteur français du jeu vidéo est en grève jeudi pour dénoncer les conditions de travail difficiles et les licenciements massifs. Le Syndicat des travailleurs du jeu vidéo (STJV) appelle à une mobilisation massive dans plusieurs villes, y compris à Paris et Bordeaux. La grève s'étend également à des studios internationaux, notamment à Barcelone. Les salariés demandent un arrêt des licenciements, des conditions de travail plus humaines et une plus grande transparence des entreprises.

Lire la suite »

Saint-Valentin: Les Français à table, les factures dans les nuagesL'application Sunday révèle les dépenses des Français pour la Saint-Valentin. Moyenne de 54 euros par couple, des records à 980 euros en Savoie et un temps passé en moyenne de 2h12 au restaurant.

Lire la suite »

Les Français sceptiques face au leadership français en IAUn nouveau sondage révèle que 67% des français doutent de la capacité de leur pays à devenir un leader en intelligence artificielle et nouvelles technologies. L'étude met en lumière un pessimisme général et une perte de confiance dans les capacités de la France à s'imposer sur la scène internationale.

Lire la suite »

Serveur non sécurisé révèle des données personnelles de millions de voyageursUn serveur non sécurisé contenant des informations sensibles de millions de voyageurs a été découvert sur le web. Les données, apparemment collectées par un grand groupe hôtelier français, étaient accessibles à tous sans aucune protection. L'interface Kibana exposait les données, permettant aux utilisateurs de les visualiser et d'explorer. Les informations compromises incluent les noms, les adresses emails, les numéros de téléphone, les dates de naissance, les codes de pays, les langues parlées et des détails sur les séjours dans les hôtels.

Lire la suite »