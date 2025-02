Exposition de photos de Jean-Paul Nouvel capturant la vie authentique des derniers buronniers de l'Aubrac, un mode de vie rural marqué par le travail acharné et la communion avec les animaux.

Dans les alpages de l' Aubrac , loin des automatismes modernes et du confort des laiteries, Jean-Paul Nouvel a capturé des instants de vie rurale authentique. Les photos témoignent de la vie quotidienne des derniers buronniers, d'un mode d'existence marqué par le travail physique et la communion avec les animaux. Chaque soir, les veaux sont séparés de leur mère pour être regroupés le matin, car le lait est produit uniquement en présence du veau.

Ces images évoquent un passé lointain, où les robots de traite et l'inox des laiteries coopératives n'existaient pas. Nouvel immortalise des scènes touchantes de maternité, où la mère docile tolère les petits coups de museau du veau au moment de la tétée. Le placement d'un collier d'attelage par l'éleveur prend l'apparence d'une étreinte affectueuse. Les vaches, traitées avec amour, répondent à cet affection : les veaux se pressent à la clôture pour lécher la main tendue vers eux. Ces moments de tendresse contrastent avec la rudesse de la vie sur le plateau, un monde de hauts-sommets et de hurlements emportés par la brume épaisse et collante du petit matin. Le buron, avec ses poutres basses et enneigies de fumée, offre un refuge simple et humble, éclairé par un feu qui réchauffe et guide les habitants. Le réconfort se trouve autour d'un repas simple, partagé à la table. Nouvel alterne les plans larges – sur les prairies lourdes de rosée ou courbées par les averses – et les plans serrés – visages usés par un travail acharné, gestes immuables de la traite manuelle, tête du veau, verse du lait dans la « gerle » (tonneau en bois). On est loin des clichés folkloriques du départ de transhumance. Les derniers buronniers de l'Aubrac ont choisi une solitude absolue, celle des gens de peu et de peine. Jean-Paul Nouvel a capturé ces images en juillet 2017. Quelques jours plus tard, la traite a cessé, les vaches n'ayant pas assez de lait. Depuis, elle n'a jamais repris. Les « derniers buronniers de l'Aubrac » appartiennent désormais à l'histoire. Les photos de Jean-Paul Nouvel, magnifiques et poignantes, pourraient rejoindre un Musée des Arts et Traditions Populaires, un testament à la phrase « sic transit gloria mundi ». L'histoire continue son cours, sans se retourner. Exposition jusqu'au 28 février au Pôle Culture & Attractivité. Accès gratuit pendant les heures d'ouverture.





