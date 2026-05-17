Les dernières minutes des "Grandes Gueules du Sport": discussão, vestiaire, buzzer et nostalgie

Chaque samedi et dimanche, les "Grandes Gueules du Sport" ont leur nouveau épisode de 10h à 11h, où son host John Daly fait une interview, l'équipe GG a ses dernières secondes de vestiaire avant l'émission, et les auditeurs peuvent composer leurs équipes à l'issue des débats.

Chaque samedi et dimanche à partir de 9h30, des "Grandes Gueules du Sport" décryptent et arguinguent sur l'actualité sportive de la semaine avec des sportifs de renom tels que David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau, Renaud Longuèvre et Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux .

L'émission se concentre sur les dernières minutes d'un vestiaire, des débats sur le buzzer et les jeux des GG. Sur le buzzer, le dernier débat des GG du Sport s'étale pendant 15 dernières minutes de l'émission. Le dernier quart d'heure est dédié à la nostalgie, à la exaltation et au retour en arrière pour les GG





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grandes Gueules Du Sport Buzzer Débats Vestiaire GG L'équipe GG Programme Des GG Jean-Christophe Drouet Christophe Cessieux Auditeurs

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grandes Gueules du Sport - Actualité sportive hebdomadaire, débats et analyses.Le programme de 'Grandes Gueules du Sport' est diffusé chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00. Au cours de ces émissions, les présentateurs, Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, sont accompagnés par des invités venus du monde du sport, tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frédéric Lecanu, Marc Madiot, Julien Benneteau...

Read more »

Les 'Grandes Gueules du Sport' : un programme de sport et d'analyse brûlantLes 'Grandes Gueules du Sport' sont une émission de sport et d'analyse qui se concentre sur les dernières actualités sportives de la semaine. Elle est diffusée chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et est animée par Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, entourés de sportifs de renom tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Read more »

Grandes Gueules du Sport : Stadium Talk en directChaque samedi et dimanche de 9h00 a 12h00, "Grandes Gueules du Sport" télent vos t phương án tocsins lors de débats animés par des sportifs de renom. Suivez en direct cet espace qui conjointe sport et talent dans la conversation.

Read more »

Grandes Gueules du Sport : Verstappen participe aux 24h du Nürburgring, que disent nos GG ?Un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps ! Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau : un buzzer toujours enflammant, des arguments à l'affût, et des débats à poursuiv...er jusqu'au bout. Venez vous confronter à David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport ! Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission…

Read more »